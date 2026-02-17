Dragon Fight Night 8. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert PawlikSporty walki

Już w najbliższy piątek 20 lutego odbędzie się gala Dragon Fight Night 8 w Tłuszczu. W walce wieczoru Artur Sowiński zmierzy się w rewanżowym boju z Michałem Kornackim. Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

Artur Sowiński, zawodnik MMA, w koszulce z logo MMA, stoi z rękami skrzyżowanymi na piersi w sali treningowej z widocznym ringiem.
fot. Dragon Fight Night
Artur Sowiński zmierzy się z Michałem Kornackim na gali DFN 8

Największym bohaterem tego wydarzenia będzie jedna z legend polskiego MMA Artur Sowiński, który zmierzy się z Michałem Kornackim. Będzie to rewanż za pojedynek z maja 2024 roku, kiedy wówczas wygrał były mistrz KSW. Tym razem będzie to dla niego szansa na pierwsze zwycięstwo w formule MMA od stycznia 2023.

 

ZOBACZ TAKŻE: To koniec kariery mistrza UFC? "Nie wiem, w którym kierunku się poruszam"

 

Tuż przed nimi do klatki wejdą Kamil Łebkowski oraz Adrian Kępa. Ten drugi kilkanaście dni przed galą zastąpił kontuzjowanego Rafała Lewonia. Będzie to starcie w formule bokserskiej na małe rękawice. 

 

Ponadto tego wieczoru zawalczą m.in. były zawodnik Babilon MMA Dawid Gruchalski, Łukasz Tarasewicz czy Oskar Sochacki, który zanotował dwa zwycięstwa na poprzednich galach DFN. Dojdzie również do walki kobiet pomiędzy Natalią Dulian a Natalią Gontarską w K1.

 

Gdzie obejrzeć galę Dragon Fight Night 8?


Transmisja gali Dragon Fight Night 8 w piątek 20 lutego od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

​Karta walk Dragon Fight Night 8:

 

Artur Sowiński - Michał Kornacki - MMA

Adrian Kępa - Kamil Łebkowski - boks, małe rękawice

Maciej Rojek - Paweł Mularczyk - K1

Łukasz Tarasewicz - Sebastian Kowalczyk - MMA

Kamil Kuźnicki - Dawid Gruchalski - MMA

Jakub Zahorański - Bartłomiej Nowak - boks, małe rękawice

Adam Więch - Oskar Sochacki - MMA

Piotr Sierant - Adrian Jankowski - MMA

Kornel Kobryś - Michał Gut - MMA 

Natalia Dulian - Natalia Gontarska - K1

Przejdź na Polsatsport.pl
DRAGON FIGHT NIGHTMMASPORTY WALKITRANSMISJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Nowak - Anton Bardabush. Skrót walki
Zobacz także

Gala TFL 36 w Warszawie. Wyniki i skróty gali (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 