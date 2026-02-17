Dragon Fight Night 8. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Największym bohaterem tego wydarzenia będzie jedna z legend polskiego MMA Artur Sowiński, który zmierzy się z Michałem Kornackim. Będzie to rewanż za pojedynek z maja 2024 roku, kiedy wówczas wygrał były mistrz KSW. Tym razem będzie to dla niego szansa na pierwsze zwycięstwo w formule MMA od stycznia 2023.

Tuż przed nimi do klatki wejdą Kamil Łebkowski oraz Adrian Kępa. Ten drugi kilkanaście dni przed galą zastąpił kontuzjowanego Rafała Lewonia. Będzie to starcie w formule bokserskiej na małe rękawice.

Ponadto tego wieczoru zawalczą m.in. były zawodnik Babilon MMA Dawid Gruchalski, Łukasz Tarasewicz czy Oskar Sochacki, który zanotował dwa zwycięstwa na poprzednich galach DFN. Dojdzie również do walki kobiet pomiędzy Natalią Dulian a Natalią Gontarską w K1.

Gdzie obejrzeć galę Dragon Fight Night 8?



Transmisja gali Dragon Fight Night 8 w piątek 20 lutego od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

​Karta walk Dragon Fight Night 8:

Artur Sowiński - Michał Kornacki - MMA

Adrian Kępa - Kamil Łebkowski - boks, małe rękawice

Maciej Rojek - Paweł Mularczyk - K1

Łukasz Tarasewicz - Sebastian Kowalczyk - MMA

Kamil Kuźnicki - Dawid Gruchalski - MMA

Jakub Zahorański - Bartłomiej Nowak - boks, małe rękawice

Adam Więch - Oskar Sochacki - MMA

Piotr Sierant - Adrian Jankowski - MMA

Kornel Kobryś - Michał Gut - MMA

Natalia Dulian - Natalia Gontarska - K1