Niezwykłe osiągnięcie Norwega. Zdobył 10. złoty medal olimpijski
Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo zdobył swój 10. złoty medal igrzysk olimpijskich. W środę w Tesero triumfował z Einarem Hedegartem w sprincie drużynowym techniką dowolną. Maciej Staręga i Dominik Bury uplasowali się na 13. miejscu.
We włoskich igrzyskach Klaebo już po raz piąty stanął na najwyższym stopniu podium. W niedzielę po triumfie w sztafecie został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.
Teraz wyrównał osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.
Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.
We włoskich igrzyskach pozostała jeszcze jedna biegowa konkurencja - 50 km techniką klasyczną. Odbędzie się w niedzielę.