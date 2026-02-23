Siatkarski klub zmienia trenera. Zwolnienie dwa miesiące po historycznym sukcesie
Panionios GSS, trzeci obecnie zespół greckiej A1 Ligi siatkarek, zmienił trenera. Klub rozstał się z Serbem Draganem Nesiciem zaledwie dwa miesiące po największym sukcesie w swojej historii.
W grudniu 2025 roku Panionios, jeszcze z polską rozgrywającą Marleną Kowalewską w składzie, sprawił ogromną niespodziankę, pokonując w meczu o Superpuchar Grecji Olympiakos Pireus 3:2, zdobywając swój pierwszy tytuł na krajowym podwórku.
ZOBACZ TAKŻE: Skandal w meczu z udziałem Polki. Siatkarki apelują o poprawę bezpieczeństwa
Zaledwie dwa miesiące później klub ogłosił rozstanie z jednym z głównych architektów tego sukcesu, trenerem Draganem Nesiciem.
"Po półtora roku wspólnej pracy nasze drogi ze szkoleniowcem rozchodzą się. Żegnamy się w przyjaznej atmosferze i dziękujemy za wszystko, co dał drużynie. Był jedną z kluczowych osób, bez których ostatnie sukcesy nie byłyby możliwe. Jesteśmy pewni, że w przyszłości nasze losy jeszcze się skrzyżują" - czytamy w oświadczeniu Panioniosu.
Grecki klub zaledwie kilkanaście godzin później ogłosił już nazwisko nowego trenera. Został nim Turek Yunus Ocal, który mimo młodego wieku (37 lat) ma bogate doświadczenie w żeńskiej siatkówce, a na koncie między innymi mistrzowskie tytuły i trzy Puchary Turcji z Eczacibasi Stambuł (jako asystent szkoleniowca) oraz pierwszy w historii klubu Puchar Grecji z AEK-iem Ateny.Przejdź na Polsatsport.pl