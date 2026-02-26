Gdzie oglądać rewanżowe mecze Ligi Europy? - 26.02. Sprawdź plan transmisji!
Przed nami rewanżowe mecze w ramach 1/16 finału Ligi Europy. W nich zobaczymy takie uznane marki jak VfB Stuttgart, Celtic Glasgow czy Fenerbahce. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Poniżej przedstawiamy plan transmisji czwartkowych spotkań.
Jedna z najciekawszych par tej rundy może okazać się... najbardziej jednostronna. Mowa o rywalizacji VfB Stuttgart z Celtikiem. Nieoczekiwanie szkocki gigant przegrał u siebie z przedstawicielem Bundesligi aż 1:4 i w rewanżu czeka go ciężkie zadanie, aby zachować twarz.
Podobnie wygląda sytuacja w zestawieniu Nottingham z Fenerbahce. Tutaj też kibice zacierali ręce na pasjonujący bój pomiędzy zespołem z Premier League a tureckim potentatem. Tymczasem ekipa ze Stambułu przegrała u siebie 0:3.
O awans do 1/8 finału powalczy Panathinaikos z Karolem Świderskim, który zremisował u siebie z Viktorią Pilzno 2:2. Z kolei Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce podejmie SK Brann. Przedstawiciel Serie A wygrał pierwszy mecz 1:0.
Plan transmisji rewanżowych meczów 1/16 finału Ligi Europy UEFA:
Viktoria Pilzno - Panathinaikos godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)
VfB Stuttgart - Celtic Glasgow godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2)
Crvena Zvezda - OSC Lille godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3)
Celta Vigo - PAOK godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)
Bolonia - SK Brann godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)
Nottingham Forest - Fenerbahce godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)
Genk - Dinamo Zagrzeb godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)
Mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.