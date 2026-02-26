Superpuchar Włoch siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Zorganizowanie turnieju o Superpuchar Włoch siatkarzy 2025 nie było sprawą prostą. W lipcu ubiegłego roku włoska federacja poinformowała, że turniej zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej w dniach 8-9 listopada. W październiku zmieniono decyzję, ogłaszając, że zawody odbędą się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ostatecznie okazało się, że turniej finałowy Supercoppa italiana 2025 rozegrany zostanie w Trieście po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek SuperLega.

Zobacz także: W Italii czas na play-off! Pary ćwierćfinałowe ligi włoskiej siatkarzy

O Superpuchar będą rywalizowały cztery drużyny: Cucine Lube Civitanova (triumfator Pucharu Włoch 2025), Sir Susa Scai Perugia (druga drużyna sezonu zasadniczego SuperLega 2025), Itas Trentino (mistrz Italii 2025) oraz Rana Verona (finalista Pucharu Włoch 2025). Formuła turnieju obejmuje półfinały (Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia, Cucine Lube Civitanova – Rana Verona), które zostaną rozegrane w sobotę oraz finał zaplanowany na niedzielę.

Będzie to trzydziesta edycja siatkarskiego Superpucharu Włoch. Pierwszą rozegrano w 1996 roku i wygrała ją drużyna Alpitour Traco Cuneo. Najwięcej razy w historii wygrywali siatkarze Sisley Treviso - 7 (1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007). Poprzednią edycję za 2024 rok wygrała Sir Safety Perugia, pokonując w finale Trentino 3:2.

Superpuchar Włoch siatkarzy 2025. Transmisje meczów:

2026-02-28: Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia (sobota, godzina 15.25; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /półfinał

2026-02-28: Cucine Lube Civitanova – Rana Verona (sobota, godzina 17.55; transmisja – Polsat Sport Premium 1) /półfinał

2026-03-01: Finał (niedziela, godzina 14.55; transmisja – Polsat Sport 3).