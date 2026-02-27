Fornal i spółka zdetronizowani. To trwało jeden dzień. Błyskawiczna riposta

Halkbank rozegrał swój mecz w ramach 21. kolejki ligi tureckiej już w środę. Zespół Aleksandra Śliwki pokonał Fenerbahce Fabiana Drzyzgi 3:0 i wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli. Siatkarze Halkbanku nie nacieszyli się jednak takim stanem rzeczy zbyt długo.

Nazajutrz na boisko wyszli bowiem gracze Ziraatu. Fornal i spółka zmierzyli się z Galatasaray, któremu nie pozostawili żadnych złudzeń. Wygrali 3:0 i odzyskali prowadzenie w tabeli. Teraz ich przewaga nad Halkbankiem wynosi jeden punkt. Szykuje się więc niezwykle interesująca końcówka sezonu zasadniczego.



W czwartkowym meczu Fornal zdobył 11 punktów. Skończył 9 na 16 piłek, notując tym samym skuteczność na poziomie 60%.