Fornal i spółka zdetronizowani. To trwało jeden dzień. Błyskawiczna riposta

Ziraat Bankasi Ankara, w którym występuje Tomasz Fornal, na jeden dzień straciło palmę pierwszeństwa w lidze tureckiej. Zespół został wyprzedzony przez Halkbank Aleksandra Śliwki. Taki stan rzeczy nie potrwał jednak długo - po zaledwie jednym dniu Ziraat ponownie zrzucił konkurentów za swoje plecy.

Halkbank rozegrał swój mecz w ramach 21. kolejki ligi tureckiej już w środę. Zespół Aleksandra Śliwki pokonał Fenerbahce Fabiana Drzyzgi 3:0 i wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli. Siatkarze Halkbanku nie nacieszyli się jednak takim stanem rzeczy zbyt długo.

 

Nazajutrz na boisko wyszli bowiem gracze Ziraatu. Fornal i spółka zmierzyli się z Galatasaray, któremu nie pozostawili żadnych złudzeń. Wygrali 3:0 i odzyskali prowadzenie w tabeli. Teraz ich przewaga nad Halkbankiem wynosi jeden punkt. Szykuje się więc niezwykle interesująca końcówka sezonu zasadniczego.


W czwartkowym meczu Fornal zdobył 11 punktów. Skończył 9 na 16 piłek, notując tym samym skuteczność na poziomie 60%.

