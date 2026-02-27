Gwiazdor PlusLigi został ojcem. "Nasza siatkarska rodzina właśnie się powiększyła"

Ten sezon nie zbyt dobrze układa się dla Irańczyka, jak i całej drużyny spod Jasnej Góry, ale w takich momentach to oraz wszystko inne schodzi na dalszy plan. Narodziny dziecka to bowiem jeden z najbardziej wyjątkowych momentów w życiu człowieka. Doświadczony przyjmujący drugi raz ma okazję tego doświadczyć.

Po przyjściu na świat Avashy, teraz nadszedł czas na Aroshę, o czym poinformował klub z Częstochowy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Nasza siatkarska rodzina właśnie się powiększyła — i jesteśmy z tego ogromnie dumni i szczęśliwi. Małą Aroshę witamy w naszej drużynie! Kapitanie z całego serca gratulujemy narodzin córeczki. Niech rośnie zdrowo, szczęśliwie i zawsze otoczona miłością. Milad, Roya, Avash, Arosha — wszystkiego najlepszego dla Waszej wspaniałej czwórki" - napisano.

Ebadipur jest siatkarzem Norwida od 2024 roku. W tym sezonie razem z częstochowskim zespołem walczy o utrzymanie w PlusLidze. Wcześniej 32-letni Irańczyk grał w takich klubach jak PGE Skra Bełchatów, Allianz Milano i Ural Ufa.

