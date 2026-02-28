Delegacja FIFA przyleci do Meksyku. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa

W rozmowie z dziennikarzami Sheinbaum powiedziała, że rozmawiała telefonicznie z prezydentem FIFA Giannim Infantino, który zapewnił ją, że mecze mundialu w Meksyku odbędą się zgodnie z planem. Dodała, że oprócz kwestii bezpieczeństwa, Infantino poprosił o "rozpatrzenie kwestii ruchu drogowego w trzech miastach: Meksyku, Monterrey i Guadalajarze, aby zagwarantować mobilność wszystkim kibicom".

Sheinbaum zapewniła we wtorek, że kibice podróżujący do Meksyku na turniej "nie są narażeni na żadne ryzyko". Dwa dni wcześniej zabicie przez armię barona narkotykowego Nemesio Oseguery, znanego jako "El Mencho", wywołało falę akcji odwetowych w 13 meksykańskich stanach, która kosztowała życie co najmniej 73 osób.

"El Mencho" był najbardziej poszukiwanym szefem kartelu w Meksyku. Przestępcza siatka, którą kierował, obejmowała prawie cały kraj i została uznana przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za organizację terrorystyczną. Za informację prowadzącą do pojmania go Stany Zjednoczone oferowały 15 mln dolarów.

Po śmierci "El Mencho" szczególnie niebezpiecznie było w Guadalajarze, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw świata. Mundialowe spotkania będą także rozgrywane w stolicy Meksyku i w Monterrey. Łącznie odbędzie się tam 13 ze 104 meczów mistrzostw świata. Współgospodarzami imprezy są USA i Kanada.

Turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca - 17 lipca. O tym, czy wystąpi w nim reprezentacja Polski zadecydują marcowe baraże. Biało-czerwoni muszą najpierw pokonać u siebie Albanię (26 marca), a następnie na wyjeździe zwycięzcę meczu Ukraina - Szwecja (31 marca). Jeśli je przebrną, trafią do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją. Z afrykańskim krajem zagraliby w Monterrey.