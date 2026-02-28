Drugi wynik w historii! Skoczył lepiej od Siergieja Bubki

Grecki tyczkarz Emmanouil Karalis w sobotę zwyciężył w halowych mistrzostwach Grecji wynikiem 6,17 m. Później bez powodzenia próbował ustanowić rekord świata 6,31 m, ale po dwóch nieudanych próbach zrezygnował z trzeciej. Wyżej w historii skakał tylko Szwed Armand Duplantis.

Lekkoatleta Emmanouil Karalis siedzi na ziemi, opierając podbródek na dłoni.
fot. AFP
Emmanouil Karalis

Do tej pory rekord życiowy Karalisa, którego trenerem jest Marcin Szczepański, wynosił 6,08.

 

W mistrzostwach kraju najpierw pokonał 6,07 m za pierwszym podejściem, a następnie w drugiej próbie zaliczył z dużym zapasem 6,17.

 

Stał się tym samym drugim najlepszym zawodnikiem w historii, wyprzedzając byłego rekordzistę świata Renauda Lavilleniego. Francuz w 2014 roku pokonał poprzeczkę na wysokości 6,16 m, bijąc stary rekord świata Siergieja Bubki.

 

Grek w sobotę podjął także próbę pobicia rekordu globu, atakując 6,31 m. Dwukrotnie strącił, po czym zakończył zawody.

 

Karalis i Duplantis zmierzą się 12 marca w szwedzkiej Uppsali podczas zawodów organizowanych przez Szweda przed halowymi mistrzostwami świata w Toruniu (20-22 marca).

KP, PAP
