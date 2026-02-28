Drugi wynik w historii! Skoczył lepiej od Siergieja Bubki

Do tej pory rekord życiowy Karalisa, którego trenerem jest Marcin Szczepański, wynosił 6,08.

W mistrzostwach kraju najpierw pokonał 6,07 m za pierwszym podejściem, a następnie w drugiej próbie zaliczył z dużym zapasem 6,17.

Stał się tym samym drugim najlepszym zawodnikiem w historii, wyprzedzając byłego rekordzistę świata Renauda Lavilleniego. Francuz w 2014 roku pokonał poprzeczkę na wysokości 6,16 m, bijąc stary rekord świata Siergieja Bubki.

Grek w sobotę podjął także próbę pobicia rekordu globu, atakując 6,31 m. Dwukrotnie strącił, po czym zakończył zawody.

Karalis i Duplantis zmierzą się 12 marca w szwedzkiej Uppsali podczas zawodów organizowanych przez Szweda przed halowymi mistrzostwami świata w Toruniu (20-22 marca).

KP, PAP