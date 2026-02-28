Fatalne wieści z Mistrzostw Polski! Poważna kontuzja młodego talentu

Rywalizacja w Toruniu rozpoczęła się znakomicie dla zawodnika pochodzącego ze Szprotawy. W inaugurującym zmagania wieloboistów sprincie na 60 metrów, Trościanka ustanowił nowy rekord życiowy (6,92 s) i objął prowadzenie w konkursie.

Niestety, dobra passa nie trwała długo. Do urazu doszło podczas serii próbnej przed skokiem w dal. Niefortunne zdarzenie na rozbiegu zakończyło się dla Polaka bolesną kontuzją, która zmusiła go do natychmiastowego wycofania się z mistrzostw.

Komunikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki potwierdził, że diagnoza wskazuje na uszkodzenie ścięgna Achillesa w lewej nodze.

Stawką startu w Toruniu była dla Trościanki "dzika karta", która mogłaby otworzyć mu drogę do występu w zbliżających się Halowych Mistrzostwach Świata. Warto dodać, że wieloboista ma za sobą wybitny sezon. W fińskim Tampere sięgnął po tytuł mistrza Europy do lat 20, a do tego pobił rekord świata w swojej kategorii wiekowej.