Perugia w finale Superpucharu Włoch. Zdecydowane zwycięstwo w półfinałowym starciu

Perugia bardzo pewnie pokonała w półfinale w trzech setach drużynę Itas Trentino. Większych emocji nie było - w każdej z odsłon siatkarze trenera Angelo Lorenzettiego wygrywali bardzo pewnie, a dwadzieścia oczek wywalczonych w drugim i trzecim secie to było maksimum możliwości ekipy z Trydentu w tym dniu.

Zobacz także: Runda play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Bardzo dobre spotkanie rozegrali Wassim Ben Tara, który zdobył 21 punktów oraz Oleg Płotnicki - 17 oczek. Kamil Semeniuk wywalczył dla zwycięzców dziewięć oczek (5/14 = 36% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok). Dla pokonanych najwięcej punktów zdobył Theo Faure - 11.

W drugim półfinale siatkarze Rana Verona ograli Cucine Lube Civitanova 3:1. W ekipie z Werony najskuteczniejszy był Noumory Keita, który wywalczył 24 oczka (przy 69% skuteczności w ataku), a w drużynie Lube - Aleksandar Nikolov - 26. Dwa pierwsze sety były bardzo zacięte, oba na przewagi wygrała drużyna z Werony (27:25, 30:28). W trzecim pewnie wygrało Lube, ale w czwartym Rana Verona przypieczętowała awans, wygrywając 25:21.

Turniej o Superpuchar Włoch siatkarzy jest rozgrywany w Trieście. Wzięły w nim udział cztery drużyny: Cucine Lube Civitanova (triumfator Pucharu Włoch 2025), Sir Susa Scai Perugia (druga drużyna sezonu zasadniczego SuperLega 2025), Itas Trentino (mistrz Italii 2025) oraz Rana Verona (finalista Pucharu Włoch 2025). Formuła turnieju obejmuje rozegrane w sobotę półfinały oraz finał zaplanowany na niedzielę.

Wyniki Superpucharu Włoch siatkarzy 2025:

2026-02-28: Itas Trentino – Sir Susa Scai Perugia 0:3 (19:25, 20:25, 20:25) /półfinał

2026-02-28: Cucine Lube Civitanova – Rana Verona 1:3 (25:27, 28:30, 25:17, 21:25) /półfinał

2026-03-01: Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona (niedziela, godzina 14.55; transmisja – Polsat Sport 3) /finał.