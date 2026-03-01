Co dalej z igrzyskami olimpijskimi? Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Inne

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie dr Wiesław Firek (AWF w Warszawie) - ekspert w dziedzinie olimpizmu, który poruszy najważniejsze kwestie jednego z największych sportowych wydarzeń świata. Transmisja TV i stream online Polsat Sport Talk w poniedziałek 2 marca od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl.

Grafika z logo Polsat Sport Talk, przedstawiająca dwa fotele i mikrofon w studiu.
Fot. Polsat Sport
Transmisja TV i stream online Polsat Sport Talk w poniedziałek 2 marca od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl.

Czym różnią się igrzyska olimpijskie od mistrzostw świata? Czy idea olimpijska zeszła na dalszy plan pod naporem polityki i komercjalizacji sportu? Co Igrzyska w Mediolanie i Cortinie mówią o kondycji ducha olimpizmu, polskiego sportu i naszej zdolności do zorganizowania wydarzenia sportowego o ogromnym rozmachu?

 

ZOBACZ TAKŻE: Prawie siedem lat zawieszenia! Wyjątkowo wysoka kara dla tenisisty

 

O tym wszystkim i nie tylko w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem opowie dr Wiesław Firek z warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.


Transmisja TV i stream online Polsat Sport Talk w poniedziałek 2 marca od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AWF W WARSZAWIEINNELETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEPOLSAT SPORT TALKWIESŁAW FIREK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Pia Skrzyszowska: Wygrywanie na mistrzostwach Polski nie nudzi
Zobacz także

Skrzyszowska, Swoboda i Żodzik. Zwycięstwa faworytów w pierwszym dniu HMP

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 