Piotr Żyła na szóstym miejscu! Czas na drugą serię

Drugi jest Austriak Stephan Embacher - 240,5 m, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang - 225,5 m.

Awansu nie wywalczyli pozostali Polacy. Kamil Stoch uzyskał 191,5 m i został sklasyfikowany na 33. pozycji, na 37. jest Dawid Kubacki - 189 m i na 39. Paweł Wąsek - 181,5 m.

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów.

