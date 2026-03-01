Piotr Żyła na szóstym miejscu! Czas na drugą serię

Piotr Żyła osiągnął 222 m i jest szósty na półmetku konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc po lądowaniu ze skróconego rozbiegu na 238 m.

Skoczek narciarski w powietrzu, w tle trybuny pełne widzów.
fot. AFP
PŚ w skokach - Żyła szósty na półmetku, prowadzi Prevc

Drugi jest Austriak Stephan Embacher - 240,5 m, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang - 225,5 m.

 

Awansu nie wywalczyli pozostali Polacy. Kamil Stoch uzyskał 191,5 m i został sklasyfikowany na 33. pozycji, na 37. jest Dawid Kubacki - 189 m i na 39. Paweł Wąsek - 181,5 m.

 

W Austrii nie startuje potrójny medalista zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo Kacper Tomasiak, który wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek w norweskim Lillehammer mistrzostwach świata juniorów. 

PAP
