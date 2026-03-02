Przełomowe wieści ws. Sawickiego! Co z jego zawieszeniem?
W maju 2025 roku Mikołaj Sawicki został zawieszony ze względu na podejrzenie zastosowania niedozwolonej substancji dopingującej. W styczniu tego roku siatkarz Bogdanki LUK Lublin odwołał się od tej decyzji do Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), która pod koniec lutego przekazała najnowsze wieści ws. analizy próbek. Mamy przełom!
Jak czytamy w oficjalnym piśmie WADA przekazanym przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA) za pośrednictwem mediów społecznościowych, metoda analityczna nie dała wystarczających dowodów na obecność zakazanych substancji w próbkach i została sklasyfikowana jako wynik niekorzystny analitycznie. Dowiadujemy się ponadto, że WADA nie rozstrzyga, czy w próbkach faktycznie znajduje się środek antydopingowy.
"Biorąc pod uwagę zasadę sprawiedliwości i dobro zawodników, POLADA idąc za rekomendacją WADA, niezwłocznie rozpoczęła działania zmierzające do odwieszenia obu sportowców" - czytamy w komunikacie. Chodzi bowiem nie tylko o Sawickiego, ale również tenisistę Jakuba Januchowskiego.
"Polska Agencja Antydopingowa poinformowała zawodników o zaistniałej sytuacji i podejmuje działania mające na celu ostateczne zweryfikowanie czy w próbkach znajduje się substancja zabroniona i ich ponowne przebadanie w innym akredytowanym przez WADA laboratorium antydopingowym" - brzmi część oświadczenia.
W dalszej treści pojawia się informacja o uchyleniu tymczasowego zawieszenia nałożonego na Sawickiego. Sprawa zawodnika jest obecnie rozpoznawana przez Panel Dyscyplinarny I Instancji.
Przypomnijmy, że 26-letni Sawicki był zawieszony od 30 maja 2025 roku. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. BBTS-u Bielsko-Biała i PGE Skry Bełchatów, natomiast od zeszłego sezonu jest związany z Bogdanką LUK Lublin, z którą wywalczył mistrzostwo Polski i Puchar Challenge.Przejdź na Polsatsport.pl