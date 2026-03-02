Przełomowe wieści ws. Sawickiego! Co z jego zawieszeniem?

Jak czytamy w oficjalnym piśmie WADA przekazanym przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA) za pośrednictwem mediów społecznościowych, metoda analityczna nie dała wystarczających dowodów na obecność zakazanych substancji w próbkach i została sklasyfikowana jako wynik niekorzystny analitycznie. Dowiadujemy się ponadto, że WADA nie rozstrzyga, czy w próbkach faktycznie znajduje się środek antydopingowy.

"Biorąc pod uwagę zasadę sprawiedliwości i dobro zawodników, POLADA idąc za rekomendacją WADA, niezwłocznie rozpoczęła działania zmierzające do odwieszenia obu sportowców" - czytamy w komunikacie. Chodzi bowiem nie tylko o Sawickiego, ale również tenisistę Jakuba Januchowskiego.

"Polska Agencja Antydopingowa poinformowała zawodników o zaistniałej sytuacji i podejmuje działania mające na celu ostateczne zweryfikowanie czy w próbkach znajduje się substancja zabroniona i ich ponowne przebadanie w innym akredytowanym przez WADA laboratorium antydopingowym" - brzmi część oświadczenia.

W dalszej treści pojawia się informacja o uchyleniu tymczasowego zawieszenia nałożonego na Sawickiego. Sprawa zawodnika jest obecnie rozpoznawana przez Panel Dyscyplinarny I Instancji.

Przypomnijmy, że 26-letni Sawicki był zawieszony od 30 maja 2025 roku. W swojej karierze reprezentował barwy m.in. BBTS-u Bielsko-Biała i PGE Skry Bełchatów, natomiast od zeszłego sezonu jest związany z Bogdanką LUK Lublin, z którą wywalczył mistrzostwo Polski i Puchar Challenge.

