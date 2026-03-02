Udany rewanż ekipy Kurka. Świetna postawa Hubera

Siatkarze ze stolicy Japonii podejmowali wyżej notowanego rywala z Osaki, który jest wiceliderem tabeli i walczy o bezpośredni awans do półfinału. W sobotę to goście pokazali siłę, wygrywając 3:1. Dzień później do akcji wkroczyli gospodarze, którzy "odwdzięczyli się" takim samym rezultatem. Nie był to jednak najlepszy mecz w wykonaniu Kurka, który zaliczył 37 procent skuteczności w ataku, dorzucając dwa bloki i jednego asa serwisowego.

Warto podkreślić, że zespół z Tokio zajmuje piąte miejsce i walczy o udział w fazie play-off, do której awansuje sześć najlepszych drużyn, z czego pierwsze dwie bezpośrednio do półfinału.

Jeszcze więcej powodów do radości po minionym weekendzie miał Huber, którego Wolfdogs Nagoya dwukrotnie uporało się z VC Nagano Tridents. O ile w sobotę udało się wygrać bez straty seta, tak w niedzielę nieoczekiwanie o losach rywalizacji z outsiderem rozgrywek zadecydował tie-break, który zakończył się wynikiem... 21:19! Ważną, wręcz kluczową postacią dla miejscowych był Polak, który zanotował aż 83 procent skuteczności w ataku, trzykrotnie popisał się udanym blokiem oraz zapisał przy swoim nazwisku jednego asa.

Klub z Nagoi plasuje się na trzecim miejscu z wciąż realnymi szansami na drugie miejsce i awans do półfinału play-off. Do zakończenia rundy zasadniczej zostały cztery kolejki, w których drużyny grają ze sobą dwukrotnie, co oznacza jeszcze osiem meczów i sporo punktów do zdobycia.

Wolfdogs Nagoya - VC Nagano Tridents 3:0 (25:21, 25:21, 25:19)

Wolfdogs Nagoya - VC Nagano Tridents 3:2 (23:25, 16:25, 25:21, 25:20, 21:19)

Tokio Great Bears - Osaka Bluteon 1:3 (26:28, 25:22, 23:25, 18:25)

Tokio Great Bears - Osaka Bluteon 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 28:26)

