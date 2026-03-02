Świderski zabrał głos w sprawie MŚ siatkarzy. "Takie turnieje nie są dla nas straszne"

Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027, ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Wśród miast-gospodarzy MŚ 2027 znalazły się Łódź, Gdańsk, Olsztyn i Katowice. W poniedziałek 2 marca oficjalnie ogłoszono natomiast, że faza finałowa zostanie rozegrana w Krakowie. A konkretnie - w Tauron Arenie.

- Małopolska to fantastyczny region. Mieliśmy tu igrzyska europejskie i inne ciekawe turnieje, więc czemu by nie zorganizować najważniejszej imprezy na świecie w 2027? Jeśli chodzi o region i miasto, to można mówić w samych superlatywach - powiedział po konferencji prezes PZPS, Sebastian Świderski.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Niedościgniony sentyment Muszyny

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.

- Wierzę, że damy radę, bo wielokrotnie pokazywaliśmy, że takie turnieje nie są dla nas straszne. W 2014 roku mieliśmy MŚ, potem też ME, więc potrafimy organizować takie turnieje. To na pewno nie będzie łatwy turniej, ale mam nadzieję, że pod koniec będziemy cieszyć się zarówno z poziomu sportowego, jak i organizacyjnego - dodał wicemistrz świata z 2006 roku.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Siatkarski mundial odbędzie się w dniach 10 - 26 września 2027 roku. Udział w nim wezmą 32 drużyny narodowe. Losowanie grup MŚ odbędzie się w grudniu w Kopalni Soli w Wieliczce.

KP, Polsat Sport