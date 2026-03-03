MŚ w łyżwiarstwie szybkim coraz bliżej! Jakie mamy szanse medalowe?

Już w czwartek 5 marca rozpoczną się mistrzostwa świata na hali Thialf w Heerenveen. Do Holandii poleciało sześciu naszych zawodników: Kaja Ziomek-Nogal, Zofia Braun, Marek Kania, Karolina Bosiek, Władimir Semirunnij oraz Damian Żurek. Ten ostatni podczas zakończonych niedawno igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo dwukrotnie uplasował się na czwartym miejscu.

Dziennikarz Polsatu Sport Marcin Lepa uważa, że 26-latek może teraz osiągnąć sukces.

- Na pewno Damian ma idealne predyspozycje, żeby powalczyć o medal w wieloboju sprinterskim. Jest jednym z zawodników, którzy bardzo dobrze łączą 500 oraz 1000 m. W tym sezonie robił to najlepiej w swojej karierze - przekazał.

Jakie zatem szanse na medal ma Semirunnij, który we Włoszech sięgnął po srebro w biegu na 10 000 m?

- Nie ma co ukrywać, że 500 m nie jeździ dobrze. Będzie chciał jak najmniej stracić - tłumaczył Lepa. - Poczynił olbrzymi postęp na 1500 m i start na igrzyskach jest tego dowodem. Potrzebuje jednak korzystnego losowania, które go poniesie. Jego mocną stroną będzie 10 000 m i tam musi wypracować jak największą przewagę - oznajmił.

Trudno zaprzeczyć, że ostatnie lata w łyżwiarstwie szybkim to dominacja Holendrów. Czy każdy stracony medal we własnym kraju będzie sensacją?

- Chyba nie aż tak - odpowiedział dziennikarz Polsatu Sport. - Igrzyska pokazały, że Holendrzy mają duże problemy w rywalizacji mężczyzn. U kobiet przyjdzie im to pewnie trochę łatwiej. Liczą na złoto i srebro w wieloboju sprinterskim - stwierdził.

Dodał również, że nie wiadomo, jak zawodnicy podejdą do MŚ. Dopiero co zakończyli przecież rywalizację na ZIO.

- To jest największa zagadka MŚ - czy ktoś jest w stanie przez prawie miesiąc utrzymać dyspozycję z igrzysk. Możemy typować wielkie nazwiska, ale może być sporo zaskoczeń - podsumował.