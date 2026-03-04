Aleksandar Boricić nie żyje. Świat siatkówki w żałobie. Był wieloletnim prezesem CEV

Boricić przez wiele lat pełnił najważniejsze funkcje w europejskiej i światowej federacji siatkówki. W latach 2015-2024 był prezesem CEV, a w latach 2006-2016 był wiceprezesem FIVB. Był również drugim wiceprezesem wykonawczym międzynarodowej federacji. Dodatkowo pełnił szereg funkcji w serbskim związku siatkarskim, a wcześniej również reprezentował barwy Jugosławii jako zawodnik.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 19-letni polski piłkarz. Był kapitanem klubu z województwa dolnośląskiego

Łącznie rozegrał 103 spotkania w narodowej reprezentacji oraz sięgnął między innymi po brązowy medal mistrzostw Europy w 1975 roku.

Informację o śmierci działacza podał inny wybitny reprezentant Serbii - Vladimir Grbić, który opublikował na Instagramie wzruszające pożegnanie ze zdjęciem Borcicia.

- Właśnie się dowiedziałem, że prezes federacji siatkówki Jugosławii, Serbii i Czarnogóry, prezes CEV Serbii i wiceprezydent FIVB Aleksandar Boricić, zmarł z powodu skutków udaru. Nie będę wymieniać sukcesów, tytułów, hobby i zasług. Jest ich morze. Człowiek, od którego dowiedziałem się najwięcej o dyplomacji sportowej i zarządzaniu procesem sportowym. Najbardziej zasłużone na sukcesy złotego pokolenia i status naszej siatkówki. Chociaż powstrzymywany z powodu swojej uczciwości, pozostawał lojalny wobec siebie, swojej rodziny i tego, co kochał do końca - napisał na Instagramie były przyjmujący kadry.

W 2024 roku Boricicia na stanowisku szefa CEV zastąpił Chorwat - Roko Sikirić.

PI, Polsat Sport