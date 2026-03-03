Nie żyje 19-letni polski piłkarz. Był kapitanem klubu z województwa dolnośląskiego
Nie żyje Oliwier Hupa, piłkarz klubu MKS Orzeł Prusice z województwa dolnośląskiego. 19-latek był kapitanem drużyny seniorów.
- Nie żyje 19-letni Oliwier Hupa, kapitan MKS Orzeł Prusice
- Był piłkarzem i utalentowanym uczniem
- Oliwier zaczynał karierę w Polonii Trzebnica
- Przeszedł drogę od młodzików do drużyny seniorów
- Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Prusicach
Kilka dni temu MKS Orzeł Prusice poinformował o tragicznej informacji. W wieku 19 lat zmarł Oliwier Hupa, kapitan drużyn seniorów.
ZOBACZ TAKŻE: Ogromna tragedia. Nie żyje 18-letni sportowiec
"Oliwier to nie tylko wybitny zawodnik, ale też bardzo utalentowany uczeń, laureat wielu nagród i stypendiów za wyniki w nauce. Pomimo młodego wieku był i pozostanie inspiracją dla wielu z nas. Pamiętajcie, że cała nasza społeczność jest do Waszej dyspozycji - nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Jesteście w naszych myślach oraz modlitwach" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.
"Dziękujemy Ci za czas, który nam dałeś - za każde słowo, uśmiech, gest, za każdą radość i łzę, za wysiłek i poświęcenie. Dziękujemy za każdy mecz, każdą minutę, każdą bramkę i asystę, za wylany pot, za wsparcie i za wszystko, czym obdarzyłeś każdego z nas. Jesteśmy dumni, że byłeś częścią naszej drużyny i że mogliśmy mieć takiego kapitana, którego mogła nam pozazdrościć niejedna drużyna. Dziękujemy za to, że po prostu byłeś. Kochaliśmy, kochamy i będziemy Cię kochać - do zobaczenia" - dodano.
Hupa swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Polonii Trzebnica, skąd jako 12-latek przeniósł się do Orła. Następnie przeszedł drogę od młodzików aż do ekipy seniorów, której, mimo młodego wieku, został kapitanem.
W poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Prusicach odbył się jego pogrzeb.Przejdź na Polsatsport.pl