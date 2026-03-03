Nie żyje 19-letni polski piłkarz. Był kapitanem klubu z województwa dolnośląskiego

Kilka dni temu MKS Orzeł Prusice poinformował o tragicznej informacji. W wieku 19 lat zmarł Oliwier Hupa, kapitan drużyn seniorów.

"Oliwier to nie tylko wybitny zawodnik, ale też bardzo utalentowany uczeń, laureat wielu nagród i stypendiów za wyniki w nauce. Pomimo młodego wieku był i pozostanie inspiracją dla wielu z nas. Pamiętajcie, że cała nasza społeczność jest do Waszej dyspozycji - nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. Jesteście w naszych myślach oraz modlitwach" - napisał klub w oficjalnym komunikacie.

"Dziękujemy Ci za czas, który nam dałeś - za każde słowo, uśmiech, gest, za każdą radość i łzę, za wysiłek i poświęcenie. Dziękujemy za każdy mecz, każdą minutę, każdą bramkę i asystę, za wylany pot, za wsparcie i za wszystko, czym obdarzyłeś każdego z nas. Jesteśmy dumni, że byłeś częścią naszej drużyny i że mogliśmy mieć takiego kapitana, którego mogła nam pozazdrościć niejedna drużyna. Dziękujemy za to, że po prostu byłeś. Kochaliśmy, kochamy i będziemy Cię kochać - do zobaczenia" - dodano.

Hupa swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Polonii Trzebnica, skąd jako 12-latek przeniósł się do Orła. Następnie przeszedł drogę od młodzików aż do ekipy seniorów, której, mimo młodego wieku, został kapitanem.

W poniedziałek na cmentarzu parafialnym w Prusicach odbył się jego pogrzeb.

BS, Polsat Sport