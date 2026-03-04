Jarosław Królewski uderzył pięścią w stół! "Dość pajacowania"

Już niedługo ma odbyć się hitowe starcie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. Na kilka dni przed planowanym rozegraniem meczu, więcej niż o boiskowej rywalizacji, mówi się o... kibicach.

W piątek 27 lutego Śląsk Wrocław wydał komunikat, w którym przekazano, że na mecz nie będą mogli wejść kibice "Białej Gwiazdy". Informację dotyczącą tego komunikatu można przeczytać TUTAJ.

Na odpowiedź ekipy ze stolicy Małopolski nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia Wisła wydała własne oświadczenie, podpisane przez prezesa krakowskiego klubu - Jarosława Królewskiego. Przekazano, że włodarze Wisły: domagają się reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej, złożą zawiadomienie na prokuraturę oraz złożą formalną skargę do Komisji Europejskiego. Więcej o tym komunikacie można znaleźć TUTAJ.

Śląsk zaprzeczył doniesieniom, jakoby o niewpuszczeniu fanów "Białej Gwiazdy" mieli decydować kibice z Wrocławia.

Śląsk Wrocław podjął decyzję o niewpuszczeniu kibiców gości podczas meczu z Wisłą Kraków wyłączenie ze względu na kwestie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. Zaprzeczamy doniesieniom o naciskach czy "szantażu" ze strony kibiców Śląska Wrocław. Nie ma mowy o kierowaniu się… — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) March 3, 2026

Na tym "batalia" o mecz we Wrocławiu się jednak nie skończyła. W środę 4 marca głos w całej sprawie ponownie postanowił zabrać Królewski. Tym razem prezes Wisły opublikował mocny komunikat na swoim koncie na platformie "X".

"Jeśli w ciągu 48h opinia publiczna nie otrzyma klarownej precyzyjnej informacji (nie bełkotu) - od Policji oraz Śląska Wrocław, co właściwie dzieje się we Wrocławiu i co zadecydowało o niewpuszczeniu naszych kibiców na stadion, nasz zespół nie pojedzie do Wrocławia. Nie możemy w takiej sytuacji ryzykować ich zdrowia, skoro władze Sląska Wrocław i Policja nie są w stanie zabezpieczyć spotkania - a nie wiemy co będzie się działo poza nim. Wnioskujemy o zamknięcie natychmiastowe stadionu na to spotkanie dla kibiców obu drużyn - nie będziemy przyglądać się temu co po raz kolejny zaburza sportową rywalizacje. Na tą chwile klub biznesu Wisły Kraków zrezygnował z wyjazdu do Wrocławia. Zrezygnowaliśmy również ze wszystkich zaproszeń i wcześniej zakupionych biletów premium przez naszych partnerów. Dość pajacowania" - napisał Królewski.

Prezes "Białej Gwiazdy" przekazał, że o swojej decyzji poinformował już trenera i Polski Związek Piłki Nożnej. Przyznał, że do podjęcia takich kroków skłonił go wywiad udzielony przez prezesa Śląska Wrocław - Remigiusza Jezierskiego.

Mecz między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków ma zostać rozegrany w sobotę 7 marca o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport