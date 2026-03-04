Za trzy punkty! Siatkarki ŁKS ograły rewelację sezonu

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki UNI Opole (3:8). Gospodynie odrobiły straty (13:13), ale opolanki błyskawicznie odbudowały przewagę (13:17) i długo ją utrzymywały. Miały piłkę setową przy stanie 21:24, ale siatkarki ŁKS Commercecon doprowadziły do rywalizacji na przewagi. W niej lepsza była jednak drużyna z Opola, która dwa decydujące punkty zdobyła po błędach gospodyń (28:30).

Początek drugiej partii obiecujący dla ŁKS (6:3). Siatkarki z Opola wyrównały (8:8), ale w środkowej części seta poszła kapitalna seria gospodyń, które wygrały dziesięć akcji z rzędu, gdy zagrywała Mariana Brambilla (20:9). Łodzianki spokojnie dowiozły przewagę do końca, a wynik na 25:15 ustaliła atakiem ze środka Sonia Stefanik.

Łodzianki uzyskały przewagę również na początku kolejnego seta (10:6). Rywalki złapały kontakt (12:11), ale siatkarki ŁKS utrzymywały korzystny wynik, grając skutecznie w ofensywie (19:15). Opolanki goniąc wynik, ryzykowały, co kończyło się błędami. Jeden z nich przesądził o wygranej gospodyń 25:21.

W czwartej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), przewagę uzyskały siatkarki UNI (9:12). Łodzianki dość szybko wyrównały (14:14), a później uzyskały przewagę. W końcówce prowadziły 23:19, ale przegrały kolejne akcje i to ekipa z Opola miała piłkę setową przy stanie 23:24. Seta zwieńczyła gra na przewagi, a wygrał ją ŁKS. W ostatniej akcji meczu Regiane Bidias zaatakowała po bloku rywalek (27:25).



Skrót meczu ŁKS - UNI:

Najwięcej punktów: Regiane Bidias (25), Anna Obiała (16), Mariana Brambilla (13), Sonia Stefanik (12), Weronika Centka-Tietianiec (11) - ŁKS; Hanna Hellvig (18), Katarzyna Zaroślińska-Król (17), Elan McCall (10) - UNI. Łodzianki skuteczniejsze w ataku, asy 4-7, punktowe bloki 11-9, więcej błędów po stronie przyjezdnych (26, ŁKS - 21). MVP: Regiane Bidias (24/55 = 44% skuteczności w ataku + 1 as; 68% pozytywnego przyjęcia.

ŁKS Commercecon Łódź – UNI Opole 3:1 (28:30, 25:15, 25:21, 27:25)

ŁKS: Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała – Anna Pawłowska (libero) oraz Thana Fayad. Trener: Adrian Chyliński.

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Wirginia Mulka, Elan McCall, Iga Kępa, Wiktoria Paluszkiewicz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI