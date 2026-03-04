Ósme zwycięstwo Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów! Rywale byli bez szans

Takiego komfortu w Lidze Mistrzów Orlen Wisła nie miała nigdy. Po 12. kolejce rozgrywek fazy grupowej była na trzecim miejscu w tabeli grupy B. Co prawda nie ma już szans na wywalczenie drugiej pozycji, ale wiadomo też było, że nie spadnie niżej. HC Zagrzeb zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i nie miał już szans na awans do fazy pucharowej. Biorąc to pod uwagę mało kto spodziewał się pasjonującego widowiska.

W 10. min był ostatni w tym spotkaniu remis 4:4. Od tego momentu Orlen Wisła zaczęła nadawać tempo grze, a przy pomocy Mirko Alilovica w bramce, który zaliczał kolejne obrony - w sumie 44 proc. skuteczności – powoli, ale skutecznie podwyższała prowadzenie. W 24. min płocczanie prowadzili 10:7, a w 27. min już 14:8. Płocczanie do szatni schodzili z 6-bramkową przewagą nad mistrzem Chorwacji.

Na drugą połowę w bramce Orlen Wisły pozostał Alilovic, zaś w bramce HC Zagrzeb - Sandro Mestric, który opuścił pole gry w 40. min, tuż przed tym, jak trener Boris Dvorsek poprosił o czas. Na tablicy w tym momencie był wynik 13:22, Orlen Wisła wykorzystywała bezlitośnie wszystkie błędy rywali, a które płocczanie zamieniali na bramki z kontry.

Po powrocie na parkiet gospodarze odrobili trzy bramki - w 41. min na tablicy był wynik 16:22, ale w 44. min płocczanie prowadzili 26:16. W kolejnych minutach widać było lekkie rozluźnienie w szeregach Orlen Wisły, ale to już było bez znaczenia. Zespół z Płocka wygrał przedostatnie spotkanie fazy grupowej i umocnił się na 3. miejscu w tabeli grupy B.

Mecz 14. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Orlen Wisła zagra przed własną publicznością z OTB Bank-Pick Szeged. Ostatni pojedynek został zaplanowany na środę 11 marca o godz. 18.45.

HC Zagrzeb - Orlen Wisła Płock 26:34 (11:17)

HC Zagrzeb: Sandro Mestric, Haris Suljevic - Patryk Walczak, Luka Klarica 4, Jakov Gojun, Giorgi Czovrebadze 6, Davor Cavar, Igor Karacic 4, Mateja Dodic, Petar Topic, Davor Gavric 3, Ivano Palovic, Ihar Bialiauski 4, Filip Glavas 3, Roko Trivkovic 2.

Orlen Wisła: Torbjorn Bergerud, Mirko Alilovic - Michał Daszek 2, Mitja Janc 3, Jakub Szyszko, Marcel Sroczyk, Abel Serdio 3, Leon Susnja 1, Melvyn Richardson 8, Miha Zarabec, Gergo Fazekas 1, Przemysław Krajewski 3, Lovro Mihic 6, Zoran Ilic 3, Zoltan Szita, Siergiej Kosorotow 4.

Karne minuty: Zagrzeb - 10 min, Orlen Wisła - 4 min.

HP, PAP