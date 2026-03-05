Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online
Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Indian Wells. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.
Hubert Hurkacz prezentuje się w ostatnich tygodniach zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po bolesnej porażce z Ethanem Quinnem w Australian Open błyskawicznie został wyeliminowany z turniejów w Montpellier, Rotterdamu oraz Dubaju.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek poznała rywalkę! Tak wygląda drabinka Indian Wells
W ubiegłym tygodniu rozegrał niezwykle wyrównany mecz z pogromcą Jannika Sinnera Jakubem Mensikiem. Ostatecznie Czech wygrał jednak 6:4, 7:6 (7).
Teraz Hurkacz będzie miał okazję, by wrócić na ścieżkę zwycięstw. W pierwszej rundzie zawodów w Indian Wells zmierzy się z Aleksandarem Kovaceviciem. Amerykanin również nie ma za sobą zbyt dobrego okresu, gdyż w czterech ostatnich starciach przegrał aż trzykrotnie.
Zbliżające się spotkanie będzie pierwszym bezpośrednim między oboma zawodnikami.
Początek około godziny 22:00.