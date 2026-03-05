Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Hubert PawlikTenis

Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Indian Wells. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.

Tenisista w pomarańczowej koszulce krzyczy z pasją, trzymając rakietę tenisową podczas meczu.
fot. AFP
Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic

Hubert Hurkacz prezentuje się w ostatnich tygodniach zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po bolesnej porażce z Ethanem Quinnem w Australian Open błyskawicznie został wyeliminowany z turniejów w Montpellier, Rotterdamu oraz Dubaju. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek poznała rywalkę! Tak wygląda drabinka Indian Wells

 

W ubiegłym tygodniu rozegrał niezwykle wyrównany mecz z pogromcą Jannika Sinnera Jakubem Mensikiem. Ostatecznie Czech wygrał jednak 6:4, 7:6 (7).

 

Teraz Hurkacz będzie miał okazję, by wrócić na ścieżkę zwycięstw. W pierwszej rundzie zawodów w Indian Wells zmierzy się z Aleksandarem Kovaceviciem. Amerykanin również nie ma za sobą zbyt dobrego okresu, gdyż w czterech ostatnich starciach przegrał aż trzykrotnie.

 

Zbliżające się spotkanie będzie pierwszym bezpośrednim między oboma zawodnikami. 

 

Transmisja meczu Hurkacz - Kovacevic w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek około godziny 22:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
ALEKSANDAR KOVACEVICATPATP INDIAN WELLSHUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mirra Andriejewa/Aleksander Bublik - Jessica Pegula/TommyPaul
Zobacz także

Eisenhower Cup 2026: Wyniki i skróty meczów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 