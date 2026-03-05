Matty Cash kontuzjowany! Co ze zdrowiem reprezentanta Polski?

W środę 4 marca Aston Villa mierzyła się na swoim boisku z Chelsea. Chociaż gospodarze otworzyli wynik już w drugiej minucie, to jeszcze przed końcem pierwszej połowy przegrywali 1:2. Ostatecznie lepsza okazała się ekipa "The Blues", która triumfowała 4:1. Nie jest to jednak końcem złych informacji dla drużyny z Birmingham.

ZOBACZ TAKŻE: Milik przerwał milczenie! Długo czekał na tę chwilę

Podczas rywalizacji w 29. kolejce Premier League kontuzji doznał podstawowy piłkarz Aston Villi Matty Cash. Jego miejsce na murawie zajął Lamare Bogarde. Na pomeczowej konferencji prasowej głos w sprawie reprezentanta Polski zabrał jego trener - Unai Emery.

- Wszystko dokładnie sprawdzimy w czwartek. Wtedy zrobimy skan. Mam nadzieję, że to nie będzie długa przerwa. Miał problemy z łydką - przekazał szkoleniowiec.

To zła informacja również dla Jana Urbana. Przypomnijmy, że prowadzona przez niego piłkarska reprezentacja Polski - której od jakiegoś czasu nieodzowną częścią jest Cash - już pod koniec tego miesiąca zmierzy się z narodową drużyną Albanii w barażach o awans na tegoroczne mistrzostwa świata.

AA, Polsat Sport