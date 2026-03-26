Następca Tomczyka stracił pracę! Tak szybkiej zmiany trenera się nie spodziewano

Czubak dołączył do Polonii Bytom 5 stycznia, zastępując Łukasza Tomczyka, gdy ten zdecydował się przyjąć ofertę Rakowa Częstochowa. Jak się okazało, przygoda z pierwszoligowcem nie potrwała długo. W czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych klub poinformował, że współpraca z trenerem dobiegła końca.

"Z dniem 26 marca Patryk Czubak przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Polonii Bytom. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Trenerowi Czubakowi dziękujemy za zaangażowanie i pracę wykonaną w naszym Klubie i życzymy powodzenia na dalszej sportowej drodze" - napisano.

Runda jesienna w wykonaniu ekipy z Górnego Śląska była znakomita. Przed przerwą zimową piłkarze z Bytomia zajmowali drugie miejsce w ligowej tabeli i z nadzieją patrzyli w przyszłość z perspektywą awansu do Ekstraklasy. Pod wodzą Czubaka czar jednak prysł. Prezentowali się koszmarnie i nie wygrali ani jednego meczu. Przegrali za to cztery spotkania, a dwa zremisowali. Obecnie Polonia z dorobkiem 36 punktów spadła poniżej strefy barażowej i traci do niej pięć oczek.

Kadencja Czubaka potrwała nieco ponad dwa miesiące. Równie krótko, bo dokładnie sześć spotkań, trwał jego epizod w poprzednim zespole - Widzewie Łódź. Tam jednak osiągnął zdecydowanie lepszy bilans - trzy razy wygrał i trzy razy przegrał. Jego przygoda z zespołem zakończyła się po starciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza, a stery w zespole przejął Igor Jovicevic.

