ATP w Monachium: Zieliński/Johnson - Erler/Miedler. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński i Luke Johnson przystępują do kolejnego turnieju na kortach ziemnych. Tym razem polsko-brytyjska para startuje w imprezie rangi ATP 500 w Monachium.

Zieliński i Johnson walczą o przerwanie niekorzystnej passy. Notują bowiem serię czterech porażek z rzędu. Ostatni raz zwyciężyli 13 marca w ramach ćwierćfinału challengera w Phoenix. Potem odpadli w półfinale, a następnie ponieśli przegrane w pierwszych rundach w Miami, Marrakeszu i Monte Carlo.

Rywalami Zielińskiego i Johnsona w premierowej fazie zmagań w Monachium są Alexander Erler i Lucas Miedler. Austriacy zostali rozstawieni z numerem 4.

W Niemczech w singlu miał wystąpić także Hubert Hurkacz. Wrocławianin wycofał się jednak z zawodów z powodu choroby.

