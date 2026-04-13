Polska jednak zagra na mundialu? Jest komunikat PZPN

"The Athletic" poinformował ostatnio, że wewnątrz FIFA trwają rozmowy na temat zorganizowania baraży międzykontynentalnych, jeśli Iran wycofa się z mistrzostw świata. Od jakiegoś czasu kraj ten atakowany jest przez wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że może on zbojkotować nadchodzącą imprezę.

Rzekomo w barażach miałyby wystąpić dwie drużyny z AFC [Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej - red.] oraz dwie drużyny z Europy. Szybko zaczęto spekulować, że w tym gronie mogą znaleźć się Włochy, Dania czy Polska.

Dziennik "Fakt" skontaktował się zatem z PZPN.

"Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje" - czytamy.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca.