Polska jednak zagra na mundialu? Jest komunikat PZPN
Reprezentacja Polski przegrała w finale baraży MŚ 2026 ze Szwecją. Mimo to pojawiła się szansa, by wywalczyć awans na mundial. Błyskawicznie zareagował na to Polski Związek Piłki Nożnej.
"The Athletic" poinformował ostatnio, że wewnątrz FIFA trwają rozmowy na temat zorganizowania baraży międzykontynentalnych, jeśli Iran wycofa się z mistrzostw świata. Od jakiegoś czasu kraj ten atakowany jest przez wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że może on zbojkotować nadchodzącą imprezę.
Rzekomo w barażach miałyby wystąpić dwie drużyny z AFC [Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej - red.] oraz dwie drużyny z Europy. Szybko zaczęto spekulować, że w tym gronie mogą znaleźć się Włochy, Dania czy Polska.
Dziennik "Fakt" skontaktował się zatem z PZPN.
"Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje" - czytamy.
Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca.