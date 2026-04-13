Polska jednak zagra na mundialu? Jest komunikat PZPN

Reprezentacja Polski przegrała w finale baraży MŚ 2026 ze Szwecją. Mimo to pojawiła się szansa, by wywalczyć awans na mundial. Błyskawicznie zareagował na to Polski Związek Piłki Nożnej.

Czy reprezentacja Polski może zagrać na mundialu?

"The Athletic" poinformował ostatnio, że wewnątrz FIFA trwają rozmowy na temat zorganizowania baraży międzykontynentalnych, jeśli Iran wycofa się z mistrzostw świata. Od jakiegoś czasu kraj ten atakowany jest przez wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że może on zbojkotować nadchodzącą imprezę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zwycięstwo Pogoni w Ekstraklasie! Przeskoczyli Legię

 

Rzekomo w barażach miałyby wystąpić dwie drużyny z AFC [Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej - red.] oraz dwie drużyny z Europy. Szybko zaczęto spekulować, że w tym gronie mogą znaleźć się Włochy, Dania czy Polska.

 

Dziennik "Fakt" skontaktował się zatem z PZPN.

 

"Nic nie wiemy o takim pomyśle. Nie wierzymy w taki scenariusz, to zwykłe spekulacje" - czytamy. 

 

Mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sporting Braga - Real Betis. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)

