Gamrot wyzwał go do walki, szybko doczekał się odpowiedzi. Mamy konkret!

Mateusz Gamrot w imponującym stylu pokonał w ubiegły weekend Estebana Ribovicsa na gali UFC 327. Tuż po pojedynku zdecydował się wyzwać do walki byłego pretendenta do pasa w kategorii piórkowej Diego Lopesa. Szybko doczekał się odpowiedzi.

ZOBACZ TAKŻE: Mocne słowa w kierunku Gamrota! Gwiazdor nie gryzł się w język

31-latek przyznał, że nie oglądał gali, natomiast zauważył wyzwanie Polaka w mediach społecznościowych.

- To interesujące - rozpoczął. - Mówiłem już, że chciałbym przejść do wagi lekkiej. UFC uznało jednak, że na razie nie zmienię kategorii wagowej - tłumaczył w rozmowie na kanale Hablemos MMA.

Brazylijczyk zaznaczył, że gdyby dostał możliwość przejścia do wagi lekkiej, byłby zainteresowany pojedynkiem z Polakiem.

- Nie uważam, że byłby dla mnie trudnym wyzwaniem. Ale wygrana z nim mogłaby mi dać bardzo dużo, mierzył się przecież z najlepszymi zawodnikami w tej kategorii - przekazał.

Gamrot wyzwał rywala do klatki, ale zrobił to z klasą. Lopes również to docenił.

- Niektórzy zawodnicy nie potrafią zrobić tego w kulturalny sposób. Sądzę, że Gamrot zrobił to z dużym szacunkiem do mnie. Po prostu zgłosił gotowość do pojedynku - podsumował.

Aktualnie szanse na wspomniane starcie są jednak znikome. Brazylijczyk powróci do klatki już 14 czerwca, kiedy podczas gali w Białym Domu zmierzy się z Steve'em Garcią.