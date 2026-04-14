Gamrot wyzwał go do walki, szybko doczekał się odpowiedzi. Mamy konkret!

Hubert Pawlik

- Nie uważam, że byłby dla mnie trudnym wyzwaniem - oznajmił Diego Lopes, odpowiadając na ostatnią wypowiedź Mateusza Gamrota. Czy dojdzie do tego starcia?

Portret zawodnika MMA z krótką brodą i przystrzyżonymi włosami na ciemnym tle z logo UFC, w rogu mniejszy portret mężczyzny w czapce z daszkiem.
fot. PAP, YouTube
Mateusz Gamrot w imponującym stylu pokonał w ubiegły weekend Estebana Ribovicsa na gali UFC 327. Tuż po pojedynku zdecydował się wyzwać do walki byłego pretendenta do pasa w kategorii piórkowej Diego Lopesa. Szybko doczekał się odpowiedzi.

 

31-latek przyznał, że nie oglądał gali, natomiast zauważył wyzwanie Polaka w mediach społecznościowych.

 

- To interesujące - rozpoczął. - Mówiłem już, że chciałbym przejść do wagi lekkiej. UFC uznało jednak, że na razie nie zmienię kategorii wagowej - tłumaczył w rozmowie na kanale Hablemos MMA.

 

Brazylijczyk zaznaczył, że gdyby dostał możliwość przejścia do wagi lekkiej, byłby zainteresowany pojedynkiem z Polakiem.

 

- Nie uważam, że byłby dla mnie trudnym wyzwaniem. Ale wygrana z nim mogłaby mi dać bardzo dużo, mierzył się przecież z najlepszymi zawodnikami w tej kategorii - przekazał.

 

Gamrot wyzwał rywala do klatki, ale zrobił to z klasą. Lopes również to docenił. 

 

- Niektórzy zawodnicy nie potrafią zrobić tego w kulturalny sposób. Sądzę, że Gamrot zrobił to z dużym szacunkiem do mnie. Po prostu zgłosił gotowość do pojedynku - podsumował.

 

Aktualnie szanse na wspomniane starcie są jednak znikome. Brazylijczyk powróci do klatki już 14 czerwca, kiedy podczas gali w Białym Domu zmierzy się z Steve'em Garcią.

Przejdź na Polsatsport.pl
DIEGO LOPESMATEUSZ GAMROTMMASPORTY WALKIUFC
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 