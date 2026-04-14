Gamrot wyzwał go do walki, szybko doczekał się odpowiedzi. Mamy konkret!
- Nie uważam, że byłby dla mnie trudnym wyzwaniem - oznajmił Diego Lopes, odpowiadając na ostatnią wypowiedź Mateusza Gamrota. Czy dojdzie do tego starcia?
Mateusz Gamrot w imponującym stylu pokonał w ubiegły weekend Estebana Ribovicsa na gali UFC 327. Tuż po pojedynku zdecydował się wyzwać do walki byłego pretendenta do pasa w kategorii piórkowej Diego Lopesa. Szybko doczekał się odpowiedzi.
31-latek przyznał, że nie oglądał gali, natomiast zauważył wyzwanie Polaka w mediach społecznościowych.
- To interesujące - rozpoczął. - Mówiłem już, że chciałbym przejść do wagi lekkiej. UFC uznało jednak, że na razie nie zmienię kategorii wagowej - tłumaczył w rozmowie na kanale Hablemos MMA.
Brazylijczyk zaznaczył, że gdyby dostał możliwość przejścia do wagi lekkiej, byłby zainteresowany pojedynkiem z Polakiem.
- Nie uważam, że byłby dla mnie trudnym wyzwaniem. Ale wygrana z nim mogłaby mi dać bardzo dużo, mierzył się przecież z najlepszymi zawodnikami w tej kategorii - przekazał.
Gamrot wyzwał rywala do klatki, ale zrobił to z klasą. Lopes również to docenił.
- Niektórzy zawodnicy nie potrafią zrobić tego w kulturalny sposób. Sądzę, że Gamrot zrobił to z dużym szacunkiem do mnie. Po prostu zgłosił gotowość do pojedynku - podsumował.
Aktualnie szanse na wspomniane starcie są jednak znikome. Brazylijczyk powróci do klatki już 14 czerwca, kiedy podczas gali w Białym Domu zmierzy się z Steve'em Garcią.