Liga Mistrzów. Pary półfinałowe

Piłka nożna

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Jak zatem mogą wyglądać półfinałowe pary największego europejskiego pucharu?

Piłkarz Atletico Madryt wykonuje uderzenie w piłkę podczas meczu.
fot. PAP
Jak będą wyglądać półfinały Ligi Mistrzów?

W czwartek rozegrane zostały pierwsze rewanżowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Chociaż FC Barcelona pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, to do kolejnego etapu rywalizacji awansowali zawodnicy stołecznego klubu dzięki przewadze wypracowanej w pierwszym meczu. Miejsce w półfinale zagwarantowało sobie również PSG, które w obu starciach okazało się lepsze od Liverpoolu. 

 

Do rozstrzygnięcia nadal jest kwestia środowych meczów rewanżowych. Czekają nas spotkania Arsenal - Sporting oraz Bayern Monachium - Real Madryt. W pierwszych meczach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliły ekipy z Anglii (1:0) oraz Niemiec (2:1). W obu rywalizacjach sprawa zatem nadal nie jest jasna. 

 

Jak mogą wyglądać półfinałowe pary Ligi Mistrzów? Poniżej prezentujemy zestawienie. 

Półfinałowe pary Ligi Mistrzów:

Atletico Madryt - zwycięzca dwumeczu Arsenal - Sporting 

PSG - zwycięzca dwumeczu Bayern Monachium - Real Madryt

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 