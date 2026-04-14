Liga Mistrzów. Pary półfinałowe

W czwartek rozegrane zostały pierwsze rewanżowe mecze w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Chociaż FC Barcelona pokonała na wyjeździe Atletico Madryt, to do kolejnego etapu rywalizacji awansowali zawodnicy stołecznego klubu dzięki przewadze wypracowanej w pierwszym meczu. Miejsce w półfinale zagwarantowało sobie również PSG, które w obu starciach okazało się lepsze od Liverpoolu.

Do rozstrzygnięcia nadal jest kwestia środowych meczów rewanżowych. Czekają nas spotkania Arsenal - Sporting oraz Bayern Monachium - Real Madryt. W pierwszych meczach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliły ekipy z Anglii (1:0) oraz Niemiec (2:1). W obu rywalizacjach sprawa zatem nadal nie jest jasna.

Jak mogą wyglądać półfinałowe pary Ligi Mistrzów? Poniżej prezentujemy zestawienie.

Półfinałowe pary Ligi Mistrzów:

Atletico Madryt - zwycięzca dwumeczu Arsenal - Sporting

PSG - zwycięzca dwumeczu Bayern Monachium - Real Madryt

