Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Transmisja TV i stream online

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w lidze włoskiej siatkarek. W walce o tytuł mistrzowski pozostały już tylko dwie drużyny - Numia Vero Volley Mediolan i Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Obecnie w serii prowadzi zespół z Conegliano, który 11 kwietnia na własnym terenie triumfował w pierwszy spotkaniu wynikiem 3:2.

W ekipie Imoco mamy polski akcent. Kapitanką jest doświadczona rozgrywająca Joanna Wołosz.

Conegliano w ostatnich latach zdominowało włoskie podwórko. Siedem sezonów z rzędu sięgało po mistrzostwo kraju.

Transmisja meczu Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano w środę 15 kwietnia w Polsat Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25.

