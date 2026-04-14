Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Transmisja TV i stream online
Czas na decydujące rozstrzygnięcia w lidze włoskiej siatkarek. W walce o tytuł mistrzowski pozostały już tylko dwie drużyny - Numia Vero Volley Mediolan i Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.
ZOBACZ TAKŻE: Te drużyny zawalczą o mistrzostwo. Siatkarze PlusLigi już zakasali rękawy
Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Obecnie w serii prowadzi zespół z Conegliano, który 11 kwietnia na własnym terenie triumfował w pierwszy spotkaniu wynikiem 3:2.
W ekipie Imoco mamy polski akcent. Kapitanką jest doświadczona rozgrywająca Joanna Wołosz.
Conegliano w ostatnich latach zdominowało włoskie podwórko. Siedem sezonów z rzędu sięgało po mistrzostwo kraju.
Transmisja meczu Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano w środę 15 kwietnia w Polsat Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25.