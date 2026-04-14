Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano to drugi mecz finałowy Serie A1. Gdzie oglądać mecz? Sprawdź szczegóły transmisji.

fot. PAP/Abaca
fot. PAP/Abaca
Joanna Wołosz

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w lidze włoskiej siatkarek. W walce o tytuł mistrzowski pozostały już tylko dwie drużyny - Numia Vero Volley Mediolan i Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

 

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Obecnie w serii prowadzi zespół z Conegliano, który 11 kwietnia na własnym terenie triumfował w pierwszy spotkaniu wynikiem 3:2.

 

W ekipie Imoco mamy polski akcent. Kapitanką jest doświadczona rozgrywająca Joanna Wołosz.

 

Conegliano w ostatnich latach zdominowało włoskie podwórko. Siedem sezonów z rzędu sięgało po mistrzostwo kraju.

 

Transmisja meczu Numia Vero Volley Mediolan - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano w środę 15 kwietnia w Polsat Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:25.

jc, Polsat Sport
