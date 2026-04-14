Trudny czas Rakowa Częstochowa! Kontuzje przed kluczowymi meczami
Na sześć kolejek przed końcem sezonu piłkarze Rakowa Częstochowa zajmują w Ekstraklasie szóste miejsce, z sześciopunktową stratą do lidera - Lecha Poznań, a 2 maja czeka ich jeszcze finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Tymczasem z powodów zdrowotnych z ich kadry wypadło kilku zawodników.
Najpoważniej wygląda kontuzja Karola Struskiego, który już na początku niedzielnego meczu wyjazdowego z Motorem Lublin doznał uszkodzenia więzadeł w obrębie stawu skokowego i w 10. minucie musiał opuścić boisko. W efekcie nie zagra do końca sezonu i ominie go występ na PGE Narodowym w Warszawie.
Z urazem mięśnia czworogłowego mecz w Lublinie zakończył też Michael Ameyaw, który ma pauzować przynajmniej do końca kwietnia.
Nieco szybciej powinien być gotowy do gry Ivi Lopez, który doznał urazu mięśnia dwugłowego w pucharowym starciu z GKS Katowice. W tym samym spotkaniu mniej groźna kontuzja przytrafiła się Pawłowi Dawidowiczowi, który nie dotrwał do dogrywki i zabrakło go w Lublinie, ale ma być do dyspozycji trenera Łukasza Tomczyka już przed najbliższym meczem z Cracovią. Podobnie jak dwaj inni rekonwalescenci - Adriano Amorim i bramkarz Kacper Trelowski.