Barcelona wyśmiana przez Atletico! Nie mieli litości i porównali ją do psa

Iskrzyło przed meczem, iskrzyło w trakcie meczu i iskrzy już po zakończonej rywalizacji w ćwierćfinale Champions League pomiędzy Barceloną a Atletico. Emocje były gwarantowane, a pikanterii dodawał fakt, że oba zespoły rywalizowały ze sobą w tym sezonie już po raz piąty i szósty. W La Liga lepsza dwukrotnie okazała się "Duma Katalonii", ale w półfinale Pucharu Króla górą byli podopieczni Diego Simeone. Wówczas pierwsze spotkanie zakończyło się wysokim triumfem czerwono-białych 4:0. W rewanżu było blisko remontady, ale ostatecznie skończyło się na zwycięstwie "Blaugrany" "tylko" 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Takimi słowami Lewandowski pożegnał się z Ligą Mistrzów. Kibice apelują do Polaka!

Bardzo podobny scenariusz miał miejsce w Lidze Mistrzów. Pierwsze starcie Atletico wygrało 2:0, natomiast w rewanżu ekipa dowodzona przez Hansiego Flicka była o krok od dogrywki. Skończyło się na pyrrusowym zwycięstwie 2:1 i zakończeniu marzeń o sięgnięciu po Puchar Europy.

Madrytczycy mają powody do dumy, a specjaliści od mediów społecznościowych Atletico porównali Barcelonę do papierowego tygrysa, a raczej do... psa przebranego za lwa. Takie wideo krąży w sieci i jest rozchwytywane przez kibiców. Fanom ze stolicy Katalonii pozostaje oczekiwać na koniec sezonu w La Liga, w której mistrzostwo kraju jest na wyciągnięcie ręki.

Dame un grrr. pic.twitter.com/tErf1Hv6dr — Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026

