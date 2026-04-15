Było jeszcze przed świtem, gdy to się stało. Weteran bohaterem

Cruz Azul stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, aby na własnym boisku odrobić aż trzy gole z pierwszego spotkania. Wówczas gospodarze pokazali się ze znakomitej strony, chociaż wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na murawie. Meksykanie mieli o wiele większe posiadanie piłki (65 procent) i oddali dwa razy więcej strzałów od rywala (15 do 8). Oba zespoły tyle samo razy - pięciokrotnie, trafiały w światło bramki, ale zdecydowanie lepszą skuteczność mieli Amerykanie.

Duża w tym zasługa Son Heung-Mina, który otworzył wynik meczu, natomiast dubletem popisał się David Martinez.

W rewanżu miejscowi robili wszystko, co mogli, aby spróbować wyrównać stan rywalizacji w dwumeczu. Ich przewaga była gigantyczna, o czym świadczy aż 71 procent posiadania piłki i 31 strzałów przy zaledwie... sześciu adwersarzy! W 14. minucie rzut karny wykorzystał Gabriel Rodriguez i tym samym odżyły nadzieje miejscowych fanów na odwrócenie złej karty.

Co ciekawe, mecz w pierwszej połowie był niesamowicie zacięty. Arbiter pokazał aż osiem żółtych kartek!

Czas mijał, przewaga Cruz Azul nie topniała, ale na tablicy świetlnej nadal widniało tylko skromne prowadzenie gospodarzy 1:0. W doliczonym czasie gry nadziei Meksykanów definitywnie pozbawił Denis Bouanga, który zamienił "jedenastkę" na wyrównującego gola.

Bohaterem gości był niewątpliwie niespełna 40-letni Hugo Lloris. Francuski bramkarz dwoił się i troił, aby zatrzymać szaleńczą ofensywę miejscowych. Były golkiper reprezentacji Francji i Tottenhamu został wybrany MVP spotkania. W meczu nie zabrakło też jego kolegi z "Kogutów", Sona.

Los Angeles FC zremisowało 1:1 i awansowało do półfinału Pucharu Mistrzów w strefie CONCACAF, czyli odpowiednika europejskiej Ligi Mistrzów. Co ciekawe, drużyna z Kalifornii o wielki finał może zagrać z lokalnym rywalem - Los Angeles Galaxy, który w nocy z środy na czwartek czasu polskiego zmierzy się u siebie z meksykańską Toluką i postara się odrobić straty po porażce 2:4. Byłyby to iście hollywoodzkie derby.

W półfinale jest też amerykańskie Nashville, które czeka na rywala z pary Tigres - Seattle Sounders.

Cruz Azul - Los Angeles FC 1:1 (1:0)

Bramki: Fernandez 18. min. (k) - Bouanga 97. min. (k)

