Piacenza coraz bliżej europejskiego pucharu! Zostały tylko dwa kroki

Spotkanie znacznie lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy prowadzili praktycznie przez cały pierwszy set. Skutecznie radzili sobie na siatce Axel Enlund i Daniel Gruvaeus. Po stronie Piacenzy ciężar gry w ataku wziął na siebie Alessandro Bovolenta i to utalentowany Włoch przesądził o losach tej partii. Prowadzony przez Dante Boninfante klub wziął się do pracy w samej końcówce i wygrał na przewagi, gdy tablica wyników wskazała rezultat 24:26.

Klub z Saksonii był blisko wygranej także w drugim secie i prowadził przez większość partii wygrywając już nawet 16:10. Znów jednak zdecydowało doświadczenie. Świetnie wyglądał duet środkowych - Robertlandy Simon oraz Gianluca Galassi, a piłki między swoich kolegów równo rozdzielał Paolo Porro. Ponownie górą w samej końcówce byli Włosi i wygrali kolejnego seta 25:22.

Wyraźna przewaga w grze zarysowała się dopiero w trzeciej partii, gdy Piacenza narzuciła wysokie tempo rywalom od samego początku. Włosi mieli solidne zasoby w ofensywie i nie oszczędzali rywala także serwisem. W końcu triumfowali 25:16 i pokonali SVG Luneburg w trzech setach.

Drużyna z Piacenzy w drodze do finału pokonała kolejno Czeskie Budziejowice (3:1, 3:1), Rio Duero Soria (3:1, 3:1), JSW Jastrzębski Węgiel (3:1, 3:1), Berlin Recycling Volleys (3:0, 3:0) oraz słoweński ACH Volley Ljubljana (3:2, 3:1).

Klub z Saksonii wszedł do Pucharu CEV jako wcześniejszy uczestnik Ligi Mistrzów i rozpoczął rozgrywki od ćwierćfinału mierząc się z takimi ekipami jak Poitiers (3:1, 3:1) oraz Greenyard Maaseik (3:1, 3:2) z Pawłem Woickim na ławce trenerskiej.

Włoski zespół rozegra rewanżowe spotkanie już 22 kwietnia we własnej hali. Do zapewnienia sobie tytułu potrzebuje już tylko dwóch wygranych setów.

SVG Luneburg - Gas Sales Bluenergy Piacenza 0:3 (24:26, 22:25, 16:25)

