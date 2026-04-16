Najsłynniejsi siatkarze w historii Jastrzębskiego Węgla. Oni tworzyli sukcesy klubu

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju czterokrotnie wywalczyli mistrzostwo Polski (2004, 2021, 2023, 2024), mają też w kolekcji cztery srebrne i osiem brązowych medali. Pierwszy krążek zdobyli w 1991, jeszcze pod nazwą Jastrzębie Borynia, zajmując wówczas trzecie miejsce. Od 1997 roku w każdym sezonie grali na poziomie ekstraklasy, wystąpili więc we wszystkich dotychczasowych sezonach od powstania PLS w 2000 roku. Z krajowych trofeów mają w swej kolekcji również dwa Puchary i dwa Superpuchary Polski.

Drużyna odniosła też wiele sukcesów na arenie międzynarodowej. Dwukrotnie grała w finale Ligi Mistrzów (2023, 2024). Wywalczyła też srebro Klubowych Mistrzostw Świata (2011).

Przez lata gry w rozgrywkach PLS i PlusLigi historię klubu tworzyło wielu znakomitych siatkarzy. Trzykrotnie gracze tego klubu zostali uznani najlepszymi zawodnikami sezonu, byli to Piotr Gabrych (2004), Tomasz Fornal (2023) oraz Norbert Huber (2024).

Niektórzy z siatkarzy Jastrzębskiego Węgla byli bohaterami spektakularnych transferów, inni w tej drużynie zdobywali siatkarskie szlify i stawali się siatkarskimi gwiazdami. Są w tym gronie zawodnicy, którzy spędzili w Jastrzębiu-Zdroju znaczną część swojej kariery, ale też i tacy, którzy pozostali w pamięci po jednym sezonie występów.

Najsłynniejsi siatkarze w historii Jastrzębskiego Węgla w galerii zdjęć: