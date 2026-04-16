Polak poznał rywala na MŚ. Ależ hit! Zagra z wielką gwiazdą
Antoni Kowalski poznał rywala w pierwszej rundzie mistrzostw świata w snookerze. Będzie nim Mark Williams, czyli trzykrotny czempion globu.
Po raz pierwszy w historii reprezentant Polski wystąpi w fazie zasadniczej MŚ w snookerze. Kowalski pomyślnie przebrnął przez kwalifikacje, a nagrodą za jego świetną postawę będzie udział w pierwszej rundzie.
Nasz zawodnik poznał właśnie swojego rywala. Los nie był dla niego szczególnie łaskawy - trafił bowiem na Marka Williamsa. To trzykrotny mistrz świata. Po raz ostatni Walijczyk sięgnął po tytuł w 2018 roku.
Kowalski zmierzy się z Williamsem w sobotę o 15:30 i w niedzielę o 20:00.
