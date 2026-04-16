Rębecki wraca do klatki! UFC ogłosiło hitowe starcie

Hubert Pawlik

Mateusz Rębecki wraca do klatki UFC. Już w sobotę 9 maja Polak zmierzy się z Grantem Dawsonem na gali UFC 328.

Rębecki nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Od maja 2024 roku stoczył cztery pojedynki, z których wygrał tylko jeden - z Myktybekiem Orolbaiem. Przegrał z kolei z Diego Ferreirą, Chrisem Duncanem oraz L'udovitem Kleinem.

 

UFC ogłosiło w czwartek, że Rębecki w kolejnym boju zmierzy się z Grantem Dawsonem. Będzie to zatem kolejny rywal z Amercan Top Team, w którym trenuje również Polak.

 

Amerykanin po porażce z Kingiem Greenem wygrał trzy kolejne walki. Ostatnio poniósł jednak bolesną przegraną w konfrontacji z Manuelem Torresem.

 

Podczas UFC 328 dojdzie do dwóch pojedynków o tytuł. Khamzat Chimaev zmierzy się z Seanem Stricklandem o pas wagi średniej. Z kolei mistrz kategorii muszej Joshua Van postara się pokonać Tatsuro Tairę. To wydarzenie odbędzie się 9 maja w New Jersey.

