Rębecki wraca do klatki! UFC ogłosiło hitowe starcie

Rębecki nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Od maja 2024 roku stoczył cztery pojedynki, z których wygrał tylko jeden - z Myktybekiem Orolbaiem. Przegrał z kolei z Diego Ferreirą, Chrisem Duncanem oraz L'udovitem Kleinem.

ZOBACZ TAKŻE: Gamrot wyzwał go do walki, szybko doczekał się odpowiedzi. Mamy konkret!

UFC ogłosiło w czwartek, że Rębecki w kolejnym boju zmierzy się z Grantem Dawsonem. Będzie to zatem kolejny rywal z Amercan Top Team, w którym trenuje również Polak.

Amerykanin po porażce z Kingiem Greenem wygrał trzy kolejne walki. Ostatnio poniósł jednak bolesną przegraną w konfrontacji z Manuelem Torresem.

Podczas UFC 328 dojdzie do dwóch pojedynków o tytuł. Khamzat Chimaev zmierzy się z Seanem Stricklandem o pas wagi średniej. Z kolei mistrz kategorii muszej Joshua Van postara się pokonać Tatsuro Tairę. To wydarzenie odbędzie się 9 maja w New Jersey.