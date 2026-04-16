"Ściana" FC Porto. Tak mówią o Polaku Portugalczycy, to ich tajna broń

Po transferze z Anglii szybko stał się liderem defensywy Porto



Jan Bednarek do Portugalii trafił przed sezonem 2025/2026, gdy przeniósł się z angielskiego Southampton. Odchodził z zespołu spadającego z Premier League i nieoczekiwanie trafił do Porto, czyli drużyny walczącej o mistrzostwo Portugalii i regularnie grającej w europejskich pucharach.

Szybko stał się liderem defensywy, co potwierdzają liczby. Do 14 kwietnia rozegrał w barwach Smoków już 43 oficjalne mecze na wszystkich frontach. Gdy jest zdrowy, to od niego Francesco Farioli rozpoczyna ustawianie składu. Jako lider defensywy Jan Bednarek spisuje się znakomicie i prowadzi Porto do kolejnych zwycięstw.

Jan Bednarek zaskarbił serca kibiców



Doświadczony polski obrońca szybko zaskarbił sobie serca kibiców. Jan Bednarek odpłaca im się skuteczną grą. Skutecznie broni dostępu do własnej bramki i stanowi realne zagrożenie w polu karnym rywali. To on został pierwszym Polakiem od 2010 roku, który wpisał się na listę strzelców w Liga Portugal. Trafił do siatki w lutym. Dopiero później swój strzelecki dorobek otworzył nastoletni Oskar Pietuszewski.

Jan Bednarek klasę potwierdził w ostatnim meczu ligowym, w którym Porto wygrało na wyjeździe 3:1 z Estoril i utrzymało pozycję lidera tabeli, zmierzając po odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Polski obrońca znów grał pewnie i na niewiele pozwolił graczom ofensywnym rywala.

Wyjątkowe życzenia urodzinowe



W niedzielę 12 kwietnia Jan Bednarek obchodził 30. urodziny, co nie uszło uwadze administratorom oficjalnych kont Smoków w mediach społecznościowych. Polski piłkarz otrzymał wyjątkowe życzenia, w których dorobił się nowego przydomku, "Ściana". To najlepiej potwierdza, jak ważnym jest ogniwem w układance Porto i jego skuteczną grę w obronie.

Czy Bednarek pomoże w sukcesie w Europie?



Przed FC Porto rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Europy z Nottingham Forest. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1 i sprawa awansu wciąż jest otwarta. Portugalczycy muszą zagrać skutecznie i odpowiedzialnie w obronie, w czym duża rola Jana Bednarka. Czy Polak pomoże w odniesieniu sukcesu w Europie? Spotkanie Nottingham-Porto rozpocznie się w czwartek 16 kwietnia o 21:00. Transmisję przeprowadzi kanał Polsat Sport Premium 1.

Polsat Sport