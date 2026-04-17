Gigantyczna szansa przed Polakiem! Pierwszy raz w UFC

Pod koniec marca Michał Oleksiejczuk przekazał w mediach społecznościowych, że "dostał potężną ofertę walki na czerwiec". Niedługo potem podał, że zaakceptował propozycję, podpisał kontrakt i poleciał do Brazylii. W środę potwierdził, że rozpoczął przygotowania.

ZOBACZ TAKŻE: Szalone dni nowego mistrza UFC! Podczas świętowania... zgubił pas

Dziennikarz Leo Guimaraes nieoficjalnie ujawnił, że Oleksiejczuk zawalczy w walce wieczoru czerwcowej gali w Baku. Jego rywalem będzie znany z występów w KSW oraz UFC Abus Magomedov.

35-latek ostatnio mierzył się z absolutną czołówką kategorii średniej. Co prawda przegrał z Seanem Stricklandem oraz Caio Borralho, ale potem wygrał trzy pojedynki z rzędu m.in. z pogromcą Oleksiejczuka Michelem Pereirą. Po raz ostatni był widziany w klatce w październiku, kiedy poległ w starciu z Joe Pyferem, który w ubiegłym miesiącu pokonał przez techniczny nokaut byłego mistrza Israela Adesanyę.

Konfrontacja z Magomedovem byłaby zatem ogromną szansą dla polskiego zawodnika, by zbliżyć się do rankingu kategorii średniej. Jest przecież na fali trzech zwycięstw z rzędu, a w lutym wygrał na punkty z Marcem-Andre Barriaultem.

Potencjalna gala w Baku z udziałem Oleksiejczuka odbędzie się 27 czerwca. Gdyby wszystko doszło do skutku, byłaby to dla niego pierwsza walka wieczoru w UFC.