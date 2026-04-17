Magazyn #7Strefa - 18.04. Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne wydanie Magazynu #7Strefa. Tradycyjnie program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, a ich gośćmi będą multimedalistka mistrzostw Polski Martyna Grajber-Nowakowska oraz wicemistrz olimpijski i świata Łukasz Kaczmarek.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Najważniejszymi tematami będą oczywiście rozgrywki krajowe. Zmagania w PlusLidze i TAURON Lidze wchodzą bowiem w decydujące fazy.

Nie zabraknie również komentarzy na temat powołań Nikoli Grbicia na nadchodzący sezon reprezentacyjny. Porozmawiamy ze szkoleniowcem o jego wyborach.

Do Lublina wybrała się natomiast Bożena Pieczko. Ta porozmawia z zawodnikami przed drugim półfinałowym spotkaniem PlusLigi między Bogdanką LUK Lublin a PGE Projektem Warszawa.

Jakub Bednaruk tradycyjnie przeanalizuje najbardziej kontrowersyjne i najlepsze akcje minionego tygodnia.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

