Zwycięzca Super Bowl aresztowany! Grozi mu długa odsiadka

Według relacji amerykańskich portali informacyjnych, były zawodnik trafił do aresztu w środę wczesnym rankiem, jednak po zakończeniu niezbędnych procedur został wypuszczony na wolność. Postawiono mu zarzuty celowego zatajania informacji oraz próbę wyłudzenia świadczeń z polis. W tamtejszym systemie prawnym takie czyny klasyfikowane są jako ciężkie przestępstwo. Zgodnie z przepisami, za tego typu oszustwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności, a także grzywna opiewająca na dwukrotność bezprawnie pozyskanej sumy.

Zatrzymany 36-latek to postać doskonale znana kibicom amerykańskiego sportu. Swoją przygodę z zawodową ligą NFL rozpoczął w 2012 roku, kiedy został wybrany w drafcie przez organizację Chicago Bears. W barwach zespołu z Illinois występował przez pięć sezonów i w tym czasie uzyskał powołanie do Meczu Gwiazd (Pro Bowl) zaledwie rok po swoim debiucie.

Największe sukcesy, jako zawodnik, odnosił on jednak w barwach Philadelphia Eagles. To właśnie z tą drużyną sięgnął po Super Bowl za sezon 2017. W finale jego ekipa sensacyjnie pokonała faworyzowanych New England Patriots, w którego barwach występował wtedy m.in. legendarny Tom Brady.