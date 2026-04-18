Dramat Jana Błachowicza! Polak przekazał fatalne wieści

Błachowicz przekazał smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.

Za tydzień miałem być już w Stanach, a jednak plany musiały ulec zmianie. Wk*******e maksymalne. Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka.

Plan i cel były jasne, dlatego rozczarowanie jest ogromne. To nie koniec! Już działam, żeby jak najszybciej wrócić. Wrócić i skończyć na moich zasadach.

Glover Teixeira już drugi raz nie jest mi dane spotkać się na Twojej macie. Do trzech razy sztuka!

Widzimy się niebawem!" - napisał 43-latek.

W połowie marca informowaliśmy, że Błachowicz ponownie skrzyżuje rękawice z rywalem w oktagonie UFC. Do wydarzenia miało dojść 9 maja w amerykańskim Newark. Byłby to drugi pojedynek z Guskovem. Ten pierwszy w grudniu ubiegłego roku zakończył się większościowym remisem.

