Dramat Jana Błachowicza! Polak przekazał fatalne wieści

Krystian Natoński

Jan Błachowicz miał niebawem stoczyć kolejny pojedynek w UFC, a jego rywalem miał być Bogdan Guskov. Niestety, walka z Uzbekiem nie dojdzie do skutku. Powodem tego poważna kontuzja "Cieszyńskiego Księcia" na ostatnim sparingu.

Jan Błachowicz przekazał smutną wiadomość o kontuzji kolana

Błachowicz przekazał smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 

"Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.

 

Za tydzień miałem być już w Stanach, a jednak plany musiały ulec zmianie. Wk*******e maksymalne. Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka.

 

Plan i cel były jasne, dlatego rozczarowanie jest ogromne. To nie koniec! Już działam, żeby jak najszybciej wrócić. Wrócić i skończyć na moich zasadach.

 

Glover Teixeira już drugi raz nie jest mi dane spotkać się na Twojej macie. Do trzech razy sztuka!

 

Widzimy się niebawem!" - napisał 43-latek.

 

W połowie marca informowaliśmy, że Błachowicz ponownie skrzyżuje rękawice z rywalem w oktagonie UFC. Do wydarzenia miało dojść 9 maja w amerykańskim Newark. Byłby to drugi pojedynek z Guskovem. Ten pierwszy w grudniu ubiegłego roku zakończył się większościowym remisem.

