Dramat Jana Błachowicza! Polak przekazał fatalne wieści
Jan Błachowicz miał niebawem stoczyć kolejny pojedynek w UFC, a jego rywalem miał być Bogdan Guskov. Niestety, walka z Uzbekiem nie dojdzie do skutku. Powodem tego poważna kontuzja "Cieszyńskiego Księcia" na ostatnim sparingu.
Błachowicz przekazał smutną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych.
"Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli.
Za tydzień miałem być już w Stanach, a jednak plany musiały ulec zmianie. Wk*******e maksymalne. Sparing, ostatnia runda, niefortunna pozycja i kopnięcie w kolano. Poszła łąkotka.
Plan i cel były jasne, dlatego rozczarowanie jest ogromne. To nie koniec! Już działam, żeby jak najszybciej wrócić. Wrócić i skończyć na moich zasadach.
Glover Teixeira już drugi raz nie jest mi dane spotkać się na Twojej macie. Do trzech razy sztuka!
Widzimy się niebawem!" - napisał 43-latek.
W połowie marca informowaliśmy, że Błachowicz ponownie skrzyżuje rękawice z rywalem w oktagonie UFC. Do wydarzenia miało dojść 9 maja w amerykańskim Newark. Byłby to drugi pojedynek z Guskovem. Ten pierwszy w grudniu ubiegłego roku zakończył się większościowym remisem.