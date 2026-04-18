Polskie siatkarki rywalizację w Lidze Narodów 2026 rozpoczną na turnieju w chińskim Nankin. W pierwszym spotkaniu, które zaplanowano na 3 czerwca zmierzą się z reprezentacją Belgii.

Przed zmaganiami w VNL 2026 ekipę trenera Stefano Lavariniego czeka jednak start w prestiżowym turnieju towarzyskim AIA Aequilibrium Cup Women Elite, który zostanie rozegrany w Genui. Zmierzą się w nim z gigantami kobiecej siatkówki - reprezentacjami Turcji, Serbii oraz Włoch.

Siatkarki Italii to absolutne dominatorki ostatnich sezonów - wywalczyły złoto igrzysk Paryż 2024, mistrzostwo świata 2025 i wygrały dwie ostatnie edycje Ligi Narodów. Turczynki to aktualne mistrzynie Europy z 2023 roku i wicemistrzynie świata. Serbki, mistrzynie świata z 2022 i wicemistrzynie Europy z 2023 roku, dwóch poprzednich sezonów nie mogą zaliczyć do udanych. Jak zaprezentują się w tegorocznych rozgrywkach? Formę tych ekip przed startem sezonu sprawdzi w Geniu reprezentacja Polski.

Turniej towarzyski siatkarek w Genui - terminarz:

2026-05-22: Polska – Turcja (piątek, godzina 16.30)

2026-05-22: Włochy – Serbia (piątek, godzina 20.00)

2026-05-23: Polska – Serbia (sobota, godzina 16.30)

2026-05-23: Włochy – Turcja (sobota, godzina 20.00)

2026-05-24: Serbia – Turcja (niedziela, godzina 16.30)

2026-05-24: Włochy – Polska (niedziela, godzina 20.00).

