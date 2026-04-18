Polska mistrzyni świata zmieniła barwy. "Będę mogła działać na większą skalę"

"Nadszedł długo wyczekiwany moment! Do naszego klubu dołącza Klaudia Zwolińska - podwójna mistrzyni świata, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich oraz najlepsza zawodniczka polskiego kajakarstwa. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy, że taka zawodniczka będzie reprezentować barwy UKS KKK. Wierzymy, że wspólnie osiągniemy kolejne wielkie sukcesy" - poinformował krakowski klub w specjalnym komunikacie.

Dlaczego Zwolińska zdecydowała się na taki krok? Opowiedziała o tym w Magazynie Polskiego Sportu na naszej antenie.



- Będę mogła dzięki temu działać na większą skalę, w większej metropolii. Chcę pracować na rzecz całej społeczności kajakowej, nie tylko tej górskiej. Cieszę się, że moje przejście odbyło się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku - wyjaśniła Zwolińska.



W Krakowie polska mistrzyni będzie też mogła liczyć na większe wsparcie finansowe.



- Zawsze jest tak, że większe miasto ma większe możliwości finansowania sportu niż mniejsze. To nie było jednak dla mnie czołowym argumentem, ponieważ mam silnych sponsorów. Przede wszystkim chcę jak najlepiej przygotować się do igrzysk i propagować kajakarstwo - dodała kajakarka.



