Ekstraliga rugby. Klasyk w Sopocie, bitwa o życie w Białymstoku

Ogniwo – aktualny lider tabeli i trzecia drużyna poprzedniego sezonu to jedyny zespół, który nie poniósł porażki w rundzie jesiennej, gdy liga nie była jeszcze podzielona na grupę mistrzowską i pucharową. Orkan – wicelider tabeli i wicemistrz Polski, to z kolei jedyny zespół, który jesienią pokonał aktualnego mistrza i faworyta tego sezonu Pogoń Awenta Siedlce.

Ekstraliga rugby: Jaka jest sytuacja w tabeli?

Ogniwo i Orkan mają na koncie po 25 punktów. Pogoń póki co 23, ale powinna mieć o jeden mniej, bo jesienią w starciu z sopocką ekipą, zremisowanym 17:17, nie wstawiła do składu wymaganej liczby graczy młodzieżowych i powinna mieć za to odjęty jeden punkt. Sopocianie zapytali nawet o to Komisję Gier i Dyscypliny, ale wciąż nie otrzymali odpowiedzi, dlaczego punkt nie został odjęty, a powinno to już być dawno zrobione, bo mecz był jesienią!

Tak czy owak, zwycięzca meczu w Sopocie odskoczy od pozostałych zespołów i zrobi bardzo duży krok w kierunku wygrania drugiej części sezonu, czyli rywalizacji w grupie mistrzowskiej. Oczywiście Pogoń wciąż też jest w grze o pierwsze miejsce, bo wciąż ma przed sobą mecze zarówno z Ogniwem (u siebie za tydzień) jak i Orkanem (na wyjeździe 10 maja). Jeśli wygra oba i nie pozwoli zdobyć rywalom punktów bonusowych, może wygrać fazę grupową, nawet jeśli ten wspomniany powyżej punkt straci.

Ogniwo – Orkan: w jakich składach zagrają?

Starcie w Sopocie odbywa się po trzytygodniowej przerwie na Święta Wielkanocne, a potem na mecz reprezentacji Polski ze Szwecją. Tydzień temu w Gdyni Polacy wygrali 72:3 i awansowali do Rugby Europe Championship. W biało-czerwonych barwach na boisko wybiegło pięciu zawodników Ogniwa i trzech Orkana. Wszystkich zobaczymy w sobotę na boisku.

Co ciekawe w pierwszym składzie Ogniwa nie wybiegnie najlepiej punktujący gracz w historii reprezentacji Polski Wojciech Piotrowicz, który przeciwko Szwecji grał przez pełne 80 minut, zdobył 27 punktów i z wynikiem 260 „oczek” zdetronizował na liście najlepiej punktujących zawodników kadry Dawida Banaszka z gdyńskiej Arki.

Ciekawe czy Piotrowicz, który wchodzi w skład sztabu szkoleniowego Ogniwa sam wstawił się do rezerwy, czy zdecydował jednak o tym drugi z sopockich trenerów, również wciąż grający i też anonsowany w rezerwie Thomas Fiedler. W rezerwie jest też inny weteran, wielokrotny reprezentant Polski Michał Krużycki.

Ogniwo – Orkan: Australijczycy w składzie!

Za to na boisku pojawią się całkiem nowi zawodnicy. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie na pozycji numer 10 zamelduje się Australijczyk Cooper Hansen, który zadebiutował już wprawdzie w barwach Ogniwa, ale nie miał za wiele do roboty w wygranym 94:7 starciu z PGE Edach Budowalnymi Lublin.

Absolutny debiut zaliczy za to drugi z Australijczyków, których na rundę wiosenną pozyskało Ogniwo - 22-letni Benet Maalo, który będzie występował w III linii młyna i jak przyznał się w wywiadzie dla klubowych social mediów, ma za sobą także grę w rugby XIII osobowym, co może oznaczać, że będzie bardzo twardo grającym zawodnikiem.

Ogniwo – Orkan: Powrót Wilczuka

Do składu Ogniwa powraca też wychowanek tego klubu, który pierwszą część tego roku spędził w Irlandii – Wiktor Wilczuk. Zagra na pozycji młynarza opróżnionej przez kontuzjowanego na ostatnim zgrupowaniu kadry Jakuba Burka. I choć zastępuje reprezentanta Polski, to sam nim też jest (dwa przyłożenia w meczu ze Szwecją). Dla Ogniwa cała trójka może więc być realnym wzmocnieniem składu.

Co przeciwstawia trener Orkana Maciej Brażuk? W anonsowanym składzie wciąż nie ma Tongijczyka Solomone Aniseko, który jesienią był jedną z najjaśniej świecących gwiazd ligi, a wiosną póki co nie wyszedł na boisko, bo boryka się wciąż z chorobą. Nie ma także Artura Fursenki, który miał mały wypadek i jest poobijany. W wyjściowej XV są za to pozyskani przed rundą wiosenną Anglik Harrison Astley, który zagra na pozycji numer 10 oraz gruziński II-liniowiec Vazha Maisuradze. Dla obu to będzie pierwszy mecz na takim poziomie od kiedy pojawili się w Polsce.

Ogniwo – Orkan: Co mówią zawodnicy?

- Jestem mocno podekscytowany tym meczem. Nie czuję jednak presji. Spodziewam się twardej, szybkiej gry z obu stron. Jedziemy do Sopotu wygrać – zapowiada Anglik.

- Ani my, ani Ogniwo nie mieliśmy jeszcze wiosną takiego meczu. Nasi wcześniejsi rywale nie postawili ani nam, ani sopocianom trudnych warunków. Trudno powiedzieć co będzie decydujące w tym spotkaniu, ale jedno jest pewne, to będzie świetne widowisko - dodaje kapitan Orkana Dawid Plichta, który tradycyjnie na pozycji numer 9 zmierzy się ze swym bratem Mateuszem.

W pozostałych meczach Grupy Mistrzowskiej też powinno być ciekawie. Zwłaszcza w Lublinie, gdzie PGE Edach Budowlani podejmą gdyńską Arkę. Oba zespoły dotkliwie przegrały swoje pierwsze mecze w tej fazie sezonu – Budowlani jak już wspominaliśmy 7:94 z Ogniwem, a Arka 12:85 z Pogonią. Obie ekipy mają więc coś do udowodnienia sobie i kibicom.

Ekstraliga rugby: Gdzie i z kim gra mistrz Polski?

W Krakowie faworyt będzie tylko jeden – Pogoń Awenta Siedlce. Mistrzowie Polski muszą gonić Ogniwo i Orkan. Juvenia w poprzedniej kolejce przegrała w Sochaczewie 15:78, ale nie brakowało opinii, że z drużyn które poległy zaprezentowała się najlepiej. No i jeszcze jedno. Smoki pod Wawelem, a dokładnie na Błoniach, zawsze są groźniejsze.

W grupie pucharowej rozpędzeni WizjaMed Grot Budowalni jadą do Gdańską. Są zdecydowanym faworytem, ale Lechia – po tym jak wygrała tej wiosny już dwa mecze – na pewno będzie chciała sprawić sensację.

Prawdziwą walkę o życie stoczą w Białymstoku Budmex z AZS AWF. Gospodarze jeszcze tej wiosny nie wygrali. Goście pokonali już raz Budmex, ale przegrali z Lechią. Teraz walka toczy się o to, by uciec ze strefy spadkowej. Po zakończeniu fazy grupowej ostatnia ekipa z przedostatnią stoczą ostateczny bój o utrzymanie.

Ekstraliga. Terminarz - Grupa Mistrzowska - II kolejka

Energa Ogniwo Sopot v ORLEN Orkan Sochaczew (sobota, godz. 16.00)

PGE Edach Budowlani Lublin v Life Style Catering RC Arka Gdynia (niedziela, godz. 13.30)

Juvenia Kraków v Awenta Pogoń Siedlce (niedziela, godz. 15.00)

Ekstraliga - Grupa Pucharowa - III kolejka

RC Lechia Gdańsk v WizjaMed Grot Budowlani Łódź (sobota, godz. 13.00)

Budmex Rugby Białystok v KS AZS AWF Warszawa (sobota godz. 17.45)

Robert Małolepszy/materiały prasowe