Puchar Holandii dla AZ Alkmaar. Sześć goli w finale

Piłkarze AZ Alkmaar sięgnęli w niedzielę po Puchar Holandii. Na De Kuip pokonali NEC Nijmegen 5:1.

Piłkarze w czerwonych i czarnych strojach walczą o piłkę podczas meczu piłki nożnej. Widzowie na trybunach obserwują grę.
Pierwsza bramka padła w 32. minucie, a do siatki trafił Mees de Wit. Po przerwie AZ podwyższyło wynik, a gole strzelali Sven Mijnans oraz Peer Koopmeiners.

 

NEC odzyskało nadzieję na 12 minut przed końcem, kiedy bramkę zdobył Koki Ogawa. W doliczonym czasie gry AZ wyprowadziło dwa kolejne ciosy - do siatki trafili Keet Smit oraz Troy Parrott.

 

To piąty Puchar Holandii wywalczony przez AZ Alkmaar.

 

Z kolei NEC mogło po raz pierwszy w historii sięgnąć po to trofeum. 

 

Pucharowy sukces oznacza, że drużyna AZ, która w czwartek została wyeliminowana przez Szachtar Donieck w ćwierćfinale Ligi Konferencji, zapewniła sobie co najmniej Ligę Europy. Ciągle bowiem pozostaje w walce o Ligę Mistrzów poprzez Eredivisie.

 


AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 5:1 (1:0)


Bramki: De Wit 32, Mijnans 67, Koopmeiners 73, Smit 90+1, Parrott 90+5 - Ogawa 78.

 

AZ: Owusu-Oduro - Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit (55 Jensen) - Clasie (69 van Duijl), Smit, Koopmeiners (86 Kasius) - Mijnans, Parrott, Daal.

 

NEC: Cillessen - Dasa, Sandler, Fonville (74 Ogawa) - Ouaissa, Nejasmic, Sano (74 El Kachati), Onal (46 Willumsson) - Chery, Linssen (74 Danilo), Lebreton.

 

Żółte kartki: Clasie, de Wit - Ouaissa, Sandler, Lebreton.

