Puchar Holandii dla AZ Alkmaar. Sześć goli w finale

Pierwsza bramka padła w 32. minucie, a do siatki trafił Mees de Wit. Po przerwie AZ podwyższyło wynik, a gole strzelali Sven Mijnans oraz Peer Koopmeiners.

NEC odzyskało nadzieję na 12 minut przed końcem, kiedy bramkę zdobył Koki Ogawa. W doliczonym czasie gry AZ wyprowadziło dwa kolejne ciosy - do siatki trafili Keet Smit oraz Troy Parrott.

To piąty Puchar Holandii wywalczony przez AZ Alkmaar.

Z kolei NEC mogło po raz pierwszy w historii sięgnąć po to trofeum.

Pucharowy sukces oznacza, że drużyna AZ, która w czwartek została wyeliminowana przez Szachtar Donieck w ćwierćfinale Ligi Konferencji, zapewniła sobie co najmniej Ligę Europy. Ciągle bowiem pozostaje w walce o Ligę Mistrzów poprzez Eredivisie.

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 5:1 (1:0)



Bramki: De Wit 32, Mijnans 67, Koopmeiners 73, Smit 90+1, Parrott 90+5 - Ogawa 78.

AZ: Owusu-Oduro - Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit (55 Jensen) - Clasie (69 van Duijl), Smit, Koopmeiners (86 Kasius) - Mijnans, Parrott, Daal.

NEC: Cillessen - Dasa, Sandler, Fonville (74 Ogawa) - Ouaissa, Nejasmic, Sano (74 El Kachati), Onal (46 Willumsson) - Chery, Linssen (74 Danilo), Lebreton.

Żółte kartki: Clasie, de Wit - Ouaissa, Sandler, Lebreton.

