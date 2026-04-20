Feio zwrócił się do Pietuszewskiego! Oto co mu powiedział

Trwający sezon ligi portugalskiej jest bardzo ciekawy dla osób patrzących z polskiej perspektywy. W FC Porto o mistrzostwo rywalizuje aż trzech reprezentantów Polski, a od niedawna trenerem przedostatniej Tondeli jest Goncalo Feio. Były trener Legii czy Radomiaka trafił do portugalskiego klubu, żeby ratować go przed spadkiem. Na razie nie wywarł jednak wpływu na swój nowy zespół.

W 30. kolejce ligowej Tondela przegrała 0:2 z prowadzonym przez Francesco Fariolego FC Porto. W podstawowym składzie "Smoków" mecz rozpoczęło trzech reprezentantów Polski. Najmłodszy z nich - Oskar Pietuszewski - spędził na murawie 70 minut. Po spotkaniu były piłkarz Jagiellonii był komplementowany przez Feio.

– Widać, że Oskar jest szczęśliwy. Co prawda nie pracowałem z nim, ale wiele razy rywalizowałem przeciwko niemu. To wielka radość widzieć młodych ludzi, którzy pojawiają się w piłce i osiągają takie rzeczy. Powiedziałem mu, że jest w idealnym środowisku, żeby dalej się rozwijać - przyznał Portugalczyk na pomeczowej konferencji prasowej.

Feio nie ustawał w pochwałach nad postawą Pietuszewskiego. - To piłkarz, który już bywał decydujący w niektórych spotkaniach FC Porto, a do tego potrzebna jest odpowiednia osobowość, a także zespół. Bednarek i Kiwior na pewno bardzo mu pomogli. Oskar wykorzystuje z kolei swoją szansę. Wpływ, jaki wywiera na drużynę, jest większy, niż się spodziewałem - dodał.

FC Porto pewnie prowadzi w tabeli ligowej na 4 kolejki przed końcem rozgrywek. Tondela zajmuje 17. miejsce.

