Pilne ogłoszenie tuż po triumfie Świątek. Będzie awans w rankingu!

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Zwycięstwo zapewni jej awans na pozycję wiceliderki światowego rankingu tenisistek i rozstawienie z numerem drugim w wielkoszlemowym US Open.

fot. PAP/EPA
Świątek, która w lipcu zwyciężyła w wielkoszlemowym Wimbledonie, zdobyła w Cincinnati nie tylko trofeum, którego jeszcze nie miała w swojej kolekcji, ale zapewniła sobie także powrót na pozycję wiceliderki światowego rankingu. W najnowszym notowaniu listy WTA wyprzedzi drugą dotychczas Amerykankę Coco Gauff, która z rywalizacji odpadła w ćwierćfinale. To oznacza również, że w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym US Open Polka będzie rozstawiona z numerem drugim.

 

24-letnia raszynianka w rankingu będzie wyprzedzać trzy lata młodszą tenisistkę z USA o... 59 punktów. Do liderki Białorusinki Aryny Sabalenki będzie tracić 3292 punkty.

 

Polka wywalczyła 24. tytuł w karierze i 11. w turniejach rangi WTA 1000.

