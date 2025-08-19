Popis Kamila Majchrzaka! Jest awans do kolejnej rundy

Tenis

Kamil Majchrzak pokonał Nuno Borgesa w meczu drugiej rundy turnieju ATP w Winston-Salem. O ćwierćfinał Polak powalczy z Sebastianem Kordą.

Popis Kamila Majchrzaka! Jest awans do kolejnej rundy
fot. PAP

Polak niedawno wygrał turniej w Kozerkach, pokonując w finale Dino Prizmicia.

 

Z kolei w pierwszej rundzie turnieju w Winston-Salem ograł w dwóch setach doświadczonego Nicolasa Jarry'ego.

 

W nocy z poniedziałku na wtorek Majchrzak zmierzył się z Nuno Borgesem. Polak pokonał rozstawionego z "7" rywala 6:1, 6:3 i w zaledwie 68 minut wywalczył awans do trzeciej rundy.

 

Tam jego przeciwnikiem będzie Sebastian Korda (rozstawiony z "11").

 

Kamil Majchrzak - Nuno Borges 6:1, 6:3

Polsat Sport
TENISTURNIEJE ATP I WTA
