Świątek - Bencic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Bencic w Wuhan?

Iga Świątek kontynuuje azjatyckie tournee. Po tytule w Seulu i czwartej rundzie w Pekinie przeniosła się do Wuhan, gdzie debiutuje w tamtejszym tysięczniku.

Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą. Oddała jej zaledwie jednego gema.

W trzeciej rundzie Świątek rywalizuje z Belindą Bencic. Szwajcarka ma za sobą również jeden mecz - w pierwszej fazie odprawiła Chorwatkę Donnę Vekić, natomiast w 1/16 finału nie musiała wychodzić na kort, gdyż Belgijka Elise Mertens oddała mecz walkowerem.

Świątek - Bencic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

