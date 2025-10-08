Świątek - Bencic. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Bencic w Wuhan?
Iga Świątek - Belinda Bencic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kto wygrał mecz Świątek - Bencic? Jaki był wynik meczu Świątek - Bencic?
Iga Świątek kontynuuje azjatyckie tournee. Po tytule w Seulu i czwartej rundzie w Pekinie przeniosła się do Wuhan, gdzie debiutuje w tamtejszym tysięczniku.
Polka rozpoczęła zmagania od drugiej rundy, w której pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą. Oddała jej zaledwie jednego gema.
W trzeciej rundzie Świątek rywalizuje z Belindą Bencic. Szwajcarka ma za sobą również jeden mecz - w pierwszej fazie odprawiła Chorwatkę Donnę Vekić, natomiast w 1/16 finału nie musiała wychodzić na kort, gdyż Belgijka Elise Mertens oddała mecz walkowerem.
Wynik meczu Świątek - Bencic poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Bencic, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.